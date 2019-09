'Zame je vedno bolj pomembno, s kom in kako preživljam čas'

Zvezdnika Brada Pitta bomo oktobra lahko videli na naslovnici revije GQ, zato je igralec v zadnjem času odgovarjal na kar nekaj zanimivih vprašanj. Pitt je v enem od intervjujev dejal, da so mu najbolj všeč ljudje brez filtra, saj okoli sebe nimajo ščita. "V svojih mislih nimajo filtra. Včasih jih to spravi v težave, vendar jih obožujem. Všeč mi je, da so v vsakem trenutku tako odprti in naravni glede svojih čustev," je pojasnil.

Brad pa bo decembra dopolnil 56 let in so ga zato vprašali, če se je sprijaznil z dejstvom, da se stara. "Preprosto, gre le za staranje. Bolj se zavedam časa, s katerim sem dobil tudi več dobrih in slabih izkušenj z ljudmi." Dodal pa je še, da zdaj na osebne zmage in poraze ne gleda več tako strogo in jih sploh ne jemlje več kot zmage ali poraze. "Zame je vedno bolj pomembno le, s kom in kako preživljam čas," je pojasnil.

Pred kratkim se je igralec udeležil nedeljskega bogoslužja (Sunday Service), ki ga je ustanovil raper Kanye West, zato so se dotaknili tudi religije. "Sem optimističen glede možnosti povezave," je odgovoril in povedal, da je šel skozi vse – nekaj časa se je oklepal religije, saj je odrasel v krščanstvu, vendar je v vero vedno dvomil. Ko pa je šel na svoje, je religijo popolnoma zapustil in se imel za agnostika. "Poskusil sem nekaj spiritualnih stvari, vendar se mi nič ni zdelo prav. Ko sem bil nekoliko uporniški, sem se imel za ateista. V resnici pa nikoli nisem bil pravi upornik. Potem pa se je vse skupaj nekako zaokrožilo in– sovražim uporabljati besedo spiritualno– verjamem, da smo vsi med seboj povezani,"je povzel svoja prepričanja.