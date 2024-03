Zamere med mamo in hčerko: Je Tish Cyrus res speljala fanta hčerki Noah?

Da v družini Cyrus trenutno odnosi niso najbolj rožnati, je jasno že kar nekaj časa. Še posebej je to do izraza prišlo na dveh porokah, ko sta se z novima partnerjema poročila tako mama Tish kot oče Billy Ray. Zdaj je vir blizu zvezdnikov razkril, zakaj na mamini poroki z Dominicom Purcellom ni bilo 24-letne Noah. Kot trdi vir, je namreč 56-letnica svoji hčerki speljala fanta.

Drame v družini Cyrus še ni konec, pravzaprav zdaj dobiva nove razsežnosti. Da so odnosi med določenimi družinskimi člani precej skrhani, je jasno že dolgo, še posebej pa je to do izraza prišlo na nedavnih porokah. Tako mama Tish kot tudi oče Billy Ray sta se namreč znova poročila s svojima novima partnerjema, a na obredih med gosti ni bilo vseh članov družine.

Mama Tish in hčerka Noah sta trenutno v napetih odnosih, leta 2015 pa sta takole pozirali na enem od dogodkov. FOTO: Profimedia icon-expand

Na avgustovski poroki 56-letnice ni ostalo neopaženo, da sta manjkala tako sin Braison kot hčerka Noah. Po poročanju tujih medijev naj bi bilo za njuno odsotnost, vsaj za odsotnost 24-letnice, krivo dejstvo, da ima do mame zamere. "Noah se je videvala z Dominicom, ko se je zanj ogrela tudi Tish," je za Us Weekley povedal vir blizu družine in dodal: "Noah je zelo razburjena, ker ji je mama ukradla fanta, saj je vedela, da se videvata." Jeza pa je očitno obojestranska, saj naj Noah sploh ne bi prejela vabila za poroko.

Zamera med mamo in hčerko naj bi se torej vrtela okoli Tishinega trenutnega moža, igralca Dominica Purcella. Ali je to edini in najbolj ključen razlog za razdor družine, ni nihče od vpletenih javno komentiral. Je pa mama slavne Miley Cyrus v nedavno posnetem podcastu Call Her Daddy spregovorila o prvem zmenku s svojim možem. "Prvič mi je pisal že leta 2016 na družbenih omrežjih, a sem njegovo sporočilo spregledala," je razkrila. Med drugim je povedala, da je leto dni pozneje njena hči Brandi opazila, da jo je blokiral na Instagramu, v kontakt z njim pa je stopila leta 2022 po ločitvi od očeta nekaterih od svojih otrok in takrat sta se začela videvati.

Preden se je Tish ločila od Noahinega očeta, sta bili mama in hči v dobrih odnosih. FOTO: Profimedia icon-expand

Po trditvah vira naj si niti Miley ne bi želela, da se njena mlajša sestra pojavi na poroki. Obred je potekal na njenem dvorcu v Malibuju, pred katerim so čakali stražarji, da se pevka slučajno ne bi pojavila na poroki. A bojazni za to ni bilo, saj je 24-letnica z bratom nakupovala v enem od nakupovalnih središč, utrinke svojega 'izleta' pa sta s ponosom delila tudi na družbenih omrežjih. Noah je celo nosila majico z imenom svojega očeta. "Ni skrivnost, da nihče od njiju ne mara Purcella, kar je povzročilo razdor v družini. Tako med mamo in hčerko kot tudi med sestrama," je povedal vir.

Po ločitvi staršev so se več kot očitno ločili tudi otroci. Priljubljena pevka se je odločila za mamino stran, saj v nedavnem govoru na podelitvi grammyjev, na kateri je osvojila svojega prvega, ni omenila očeta. Njun odnos naj bi se skrhal po ločitvi, a kljub temu se po poročanju tujih medijev zvezdnik še vedno trudi, da bi ostal v stiku s hčerko in ji je tudi čestital za osvojeno nagrado.

Miley Cyrus se je po ločitvi staršev postavila na mamino stran. FOTO: Profimedia icon-expand