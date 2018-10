Zanikala romanco z Bradom Pittom

Aprila so se mediji navdušeno pisali, da ima zvezdnikBrad Pitt v svojem življenju končno novo dekle. Igralec in navdušenec nad arhitekturo je namreč veliko časa preživljal z 42-letno profesorico in arhitektko Neri Oxman, ki je zaposlena na univerzi MIT.

Arhitektka in igralec naj bi skupaj preživljala veliko časa, združila pa naj bi ju ravno velika ljubezen do arhitekture. "Prebira knjige o arhitekturi in oblikovanju, samo da bi nanjo naredil vtis. Pravi, da je najbolj seksi ženska, ki jo pozna," je vir blizu zvezdnika takrat zaupal medijem.

Seveda je na 'parček' letelo veliko vprašanj, še posebno, če lahko potrdita romantično zvezo, a odgovora ni bilo. Vse do zdaj, ko je Neri le prekinila molk in novinarjem zatrdila, da med njima ni ljubezni. Toda to ne pomeni, da zanj nima lepih besed: "Je eden zadnjih Mohikancev in modernem Hollywoodu. Na platno prinese tako sodobnosti kot tudi brezčasnost, in to je čar filma."