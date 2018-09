Zanimiva porodna zgodba in poporodna transformacija

Njena porodna zgodba je precej zanimiva. Manekenka je namreč le nekaj ur, preden je rodila, na newyorškem tednu mode hodila v kolekciji Savage x Fenty, pod katero se je podpisala glasbenica, podjetnica in modna oblikovalka Rihanna. Ko je prišla v zaodrje, je začutila močne popadke in bila nemudoma pospremljena v bližnjo bolnišnico, kjer se je začel njen 14-urni porod. Potem, ko je rodila zdravega dečka, je manekenka na svojem Instagramu objavila fotografijo, na kateri je bila še vedno noseča in pod njo zapisala sporočilo, namenjeno pripadnicam nežnejšega spola: ''Po 14 urah rojevanja je na svet prišel Kralj. Takšen je obraz ženske, ki se pripravlja na porod. Vse uspemo obržati pod kontrolo – večina izmed nas pa se niti ne zaveda razsežnosti dogodkov, ki jih preživljamo. Zdaj lahko rečem, da res lahko naredim karkoli hočem, kadarkoli hočem – in tako lahko tudi vse ve.''