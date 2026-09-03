Znano je, kaj je bil vzrok smrti igralca Tima Curryja

Na smrt Tima Curryja so ob koronarni arterijski bolezni vplivale tudi kapi, ki jih je preživel, ter rak ledvic in nekaj drugih bolezenskih stanj, je še zapisano v poročilu. Zvezdnika za nobeno od naštetih stanj niso operirali. Britanec se je že dlje časa soočal z zdravstvenimi težavami, potem ko ga je leta 2012 med masažo zadela kap.

Tim Curry je umrl zaradi koronarne arterijske bolezni. FOTO: Profimedia

Kot je povedal v intervjuju za NYT leta 2025, je bil takrat zelo blizu smrti: "To je bila zanimiva izkušnja. Ko se je zgodilo, se nisem zavedal, kaj se z menoj dogaja. Povedali so mi šele v bolnišnici, da so me operirali in odstranili, mislim, da so rekli dva krvna strdka, a se vsega bolj megleno spominjam." Dodal je, da je imel nekaj časa občutek, da je nekdo brskal po njegovih možganih.