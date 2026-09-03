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Znano je, kaj je bil vzrok smrti igralca Tima Curryja

Los Angeles, 03. 09. 2026 18.56 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Tim Curry

Igralec Tim Curry, ki je bil znan po filmih Namig, Legenda, Sam doma 2 in franšizi Film, da te kap, je umrl zaradi koronarne arterijske bolezni, razkriva poročilo mrliškega oglednika, poroča People. Zvezdnik je umrl 25. avgusta, star 80 let.

Na smrt Tima Curryja so ob koronarni arterijski bolezni vplivale tudi kapi, ki jih je preživel, ter rak ledvic in nekaj drugih bolezenskih stanj, je še zapisano v poročilu. Zvezdnika za nobeno od naštetih stanj niso operirali. Britanec se je že dlje časa soočal z zdravstvenimi težavami, potem ko ga je leta 2012 med masažo zadela kap.

Tim Curry je umrl zaradi koronarne arterijske bolezni.
Tim Curry je umrl zaradi koronarne arterijske bolezni.
FOTO: Profimedia

Kot je povedal v intervjuju za NYT leta 2025, je bil takrat zelo blizu smrti: "To je bila zanimiva izkušnja. Ko se je zgodilo, se nisem zavedal, kaj se z menoj dogaja. Povedali so mi šele v bolnišnici, da so me operirali in odstranili, mislim, da so rekli dva krvna strdka, a se vsega bolj megleno spominjam." Dodal je, da je imel nekaj časa občutek, da je nekdo brskal po njegovih možganih.

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Zaradi kapi je imel nekaj časa paralizo leve strani telesa in ni mogel govoriti, kar ga je zelo prestrašilo. "Mojega očeta je pri 45 letih zadela kap, pozneje pa je umrl zaradi pljučnice. Spomnim se, da ga je mati želela obiskati v bolnišnici, on pa je lahko le pomežiknil za 'ja' in 'ne'. Res nisem želel, da bi se to meni zgodilo. Bilo je grozljivo, ko nisem mogel govoriti in težko je bilo znova najti glas," je bil iskren. Čeprav je počasi znova lahko začel govoriti, pa se telesno ni več opomogel, zato je uporabljal voziček.

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