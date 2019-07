Zapela zahtevno uspavanko in navdušila z izjemnim glasom

33-letnaFahriye Evcenje že pred let štirimi leti dokazala, da ima odličen posluh za petje. In prav tako tudi njen možBurak Özçivit, s katerim je leta 2015 zaigrala v glavni vlogi v turškem filmu Ljubezen izgleda kot ti (Ask Sana Benzer). Za potrebe omenjenega filma sta posnela celo duet, zanj pa tudi video.

Mlada mamica pa se je tokrat odločila, da svoj pevski talent deli s svojimi oboževalci na družbenih omrežjih. Odkar je postala mamica sinu Karanu, prepeva večinoma samo uspavanke, ampak tokrat je izbrala precej zahtevno, in sicer je zapela uspešnico Memory, ki jo slišimo v muzikalu Cats (Mačke). Pesem, ki je vokalno zelo zahtevna, je sicer leta 1981 odpela tudi legendarna Barbra Streisand, ki jo je vključila na svoj albumMemories.