Nastop J.Lo dviguje veliko prahu: je ukradla Beyoncejino idejo?

Jennifer Lopez in Maluma sta na podelitvi ameriških glasbenih nagrad AMA poskrbela za precej poželjiv in vroč nastop. Na družbenih omrežjih pa so se oglasili nekateri, ki priljubljeni 51-letni pevki očitajo kopiranje. Je res idejo za nastop dobila pri Beyonce?

icon-expand Nastop J.Lo in Malume na podelitvi ameriških glasbenih nagrad AMA je po mnenju oboževalcev spominjal na Beyoncejin nastop iz leta 2014. FOTO: Profimedia

Jennifer Lopez in Malumasta na nedavni podelitvi nagrad AMA predstavila svoja aktualna singlaPa' Ti inLonely, s katerima napovedujeta svoj prvi skupni film Marry Me,katerega izid je zaradi pandemije covida-19 prestavljen na maj 2021. Uspešnico Pa' Ti sta za to priložnost na novo preoblekla in jo izvedla v špansko-angleški različici. 51-letnica je za tokratni težko pričakovani nastop nosila oprijet črn bodi ter svoj videz začinila s kratko pričesko – modni in zapeljiv moker videz las je bil po mnenju oboževalcev odlična izbira.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Spomnimo, da je ta črn bodi nosila že v videospotu za pesemLonely, v katerem je sicer imela drugačno pričesko. Kmalu po njenem nastopu na AMA so se na družbenih omrežjih vsuli komentarji, med katerimi je bilo tudi nekaj negativnih. Nekateri so ji namreč očitali, da sta nastop in njen seksi videz močno spominjala na nastop pevke Beyonce izpred šestih let, ko je zapela na podelitvi grammyjev leta 2014.

icon-expand Beyonce nastopila na podelitvi nagrad grammy leta 2014 FOTO: Profimedia

Beyonce je takrat nastopila z možem Jay-Z-jem, s katerim sta predstavila uspešnicoDrunk in Love. Zanimivo je, da je Beyonce že takrat posegla po zapeljivi in prosojni črni opravi in izbrala moker videz pričeske ter krajše lase.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Tako Beyonce kot J.Lo sta v svoja nastopa vključili stole in luči v modri, rdeči in črni barvi. Nekateri so zaradi tega J.Lo obtožili, da je skopirala Beyoncejin nastop. "Ali kdo opazi, da je J.Lo na podelitvi nagrad AMA skopirala Beyoncejin nastop," se je glasil eden od tvitov. Nekateri pa so pevki seveda stopili v bran in dejali, da je J.Lo navdih črpala iz svojega videospotaLonely in muzikala Chicago oziroma iz pesmi Cell Block Tango. V odgovor na tvit je nekdo zapisal: "Beyonce si ni izmislila črnih kopalk in mokrega videza pričeske … Tako je J.Lo videti v videospotu za to pesem. Umiri se." Nastop Jennifer Lopez in Malume na podelitvi glasbenih nagrad AMA:

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nastop Beyonce in Jay-Z-ija na grammyjih leta 2014:

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke