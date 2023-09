Zaposleni o Jimmyju Fallonu: izbruhi jeze in vinjenost na delovnem mestu

Dva sedanja in 14 nekdanjih zaposlenih v pogovorni oddaji Tonight Show , od članov produkcijske ekipe do uslužbencev v pisarnah in scenaristov, so za revijo Rolling Stone razkrili svoje negativne izkušnje z voditeljem večerne oddaje Jimmyjem Fallonom . Trdijo, da je njegovo vedenje nepredvidljivo, saj ima dobre in slabe dni. "Jimmyju nihče ni rekel ne. Okoli njega so vsi hodili po prstih, še posebej ustvarjalci oddaje," je za revijo povedal nekdanji zaposleni. "Nikoli nismo vedeli, katerega Jimmyja bomo dobili in kdaj bo imel izbruh jeze. Poglejte, koliko ustvarjalcev je hitro odšlo. Vemo, da niso dolgo zdržali."

Revija Rolling Stone še navaja, da so nekdanji delavci zaradi strahu pred maščevanjem prosili za anonimnost. Pišejo, da je veliko nekdanjih zaposlenih zapustilo šov, da bi zaščitili svoje duševno zdravje, ali pa so bili odpuščeni.

Nekateri so čutili tudi stalen strah, da bodo izgubili delo, če ga ne bodo opravili popolno. "Ustvarjalci so čutili ta pritisk in to se je preneslo na vse zaposlene. Ljudje, ki so delali pod njimi, so potem čutili ta pritisk, da če narediš eno napako, te ne bo več in te bodo zlahka zamenjali," je poročal bivši uslužbenec. Drugi so dejali, da je njihov delovnik odvisen od Fallonovega nenehno spreminjajočega se razpoloženja. "Če je bil Jimmy slabe volje, je bil za vse uničen dan. Ljudje se v pisarni niso šalili in se niso ustavljali, da bi se drug z drugim pogovarjali," je dejal eden izmed zaposlenih in dodal, da so se takrat vsi osredotočili na to, kar so imeli za narediti, saj je voditelja lahko hitro razjezilo, če jih je videl, da počnejo kaj drugega.

Nekaj nekdanjih zaposlenih je dejalo, da je toksično delovno okolje vplivalo na njihovo duševno zdravje, prav tako naj bi se uslužbenci nenehno šalili, da se "želijo ubiti", garderobe za goste pa naj bi interno imenovali "sobe za jok". Štirje zaposleni so povedali, da so odšli na terapijo, trije drugi pa da so imeli samomorilne misli zaradi izkušnje dela v oddaji, piše Rolling Stone . "Duševno sem bil v svojem življenju na najnižji točki. Nisem več hotel živeti. Ves čas sem razmišljal o tem, da bi si vzel življenje," je povedal nekdanji zaposleni. "Globoko v sebi sem vedel, da tega nikoli ne bom dejansko naredil, toda v glavi sem se spraševal, zakaj ves čas razmišljam o tem?"

Anonimni sedanji zaposleni in nekdanji uslužbenci pojasnjujejo, da je v zakulisju oddaje že leta toksično delovno okolje: od napetega in mračnega vzdušja ter Fallonovega "spremenljivega vedenja" do nenehnega menjavanja vodstva. V zadnjih devetih letih se je namreč menjalo devet ustvarjalcev oddaje. Osebe na vodilnih položajih, vključno s Fallonom, so prav tako po njihovih besedah nekatere ustrahovale in omalovaževale. O Jimmyjevih izbruhih jeze naj bi nekateri poročali kadrovski službi, a ta ni ukrepala.

Fallon se situacije sramuje

Fallon se na obtožbe javno še ni odzval, kot poroča revija Rolling Stone, pa naj bi se po njihovem članku opravičil zaposlenim. "Sram me je in počutim se tako slabo. Žal mi je, da sem osramotil vas in vaše družine. Tako slabo se počutim, da vam ne morem niti povedati." Dodal je, da si želi, da je njegova oddaja zabavna in bi morala biti vključujoča za vse.

Izjavo za javnost je dala tudi ameriška televizija NBC, kjer je večerna oddaja predvajana. V njej sicer niso neposredno omenili Jimmyja, so pa zapisali, da so na Tonight Show neizmerno ponosni in da je zagotavljanje spoštljivega delovnega okolja njihova glavna prednostna naloga. "Kot na vsakem delovnem mestu so tudi pri nas zaposleni izpostavili probleme; ti so bili raziskani in po potrebi so bili sprejeti ukrepi. Kot vedno, spodbujamo zaposlene, ki menijo, da so doživeli ali opazili vedenje, ki ni v skladu z našimi pravilniki, da sporočijo svoje skrbi, da jih bomo lahko ustrezno obravnavali," je dejal NBC-jev predstavnik za javnost.

Jimmy Fallon je začel z vodenjem oddaje leta 2009, ko je na voditeljskem stolčku zamenjal Jayja Lena. Govorice o njegovem problematičnem vedenju so se pojavile leta 2016, ko je Page Six poročal, da so bili zaposleni na NBC-ju zaskrbljeni zaradi Jimmyjevih pivskih navad in da so mu naročili, naj zmanjša količino pijače. Te trditve je voditelj naslednje leto za New York Times zanikal: "Nikoli ne bi mogel opravljati vsakodnevnega dela, če bi vsak večer pil."