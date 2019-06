Zaprli skrajnega desničarja, ki je Harryja označil za 'izdajalca rase'

19-letni Michal Szewczuk , ki je lani na spletu objavil fotografijo princa Harryja, ki ima v glavo naperjeno pištolo, bo moral dobre štiri leta preživeti za zapahi. Zaradi "odvratne" objave so ga obsodili na londonskem sodišču Old Bailey, Harryjeva podoba pa je imela okrvavljeno ozadnje s svastiko, kar je obsojeni delil na eni izmed spletnih strani skrajne desnice preteklega avgusta.

Kot so povedali na sodišču, je univerzitetni študent Szewczuk iskal besede "Meghan Markle", "princ Harry" in "naperjena pištola", preden je ustvaril podobo in jo delil na spletu dva meseca potem, ko se je Harry poročil z nekanjo igralko, ki je mulatka. Szewczuk se je izrekel za krivega v dveh točkah spodbujanja terorizma in v petih točkah posedovanja terorističnega materiala. 19-letnik je bdel tudi nad "ekstremno nasilnim in agresivno mizoginističnim blogom", kjer je skušal upravičiti posiltva žensk in otrok z namenom ustvarjanja arijske rase.

Obtožili so ga poleg 18-letnega Londončana Oskarja Dunna-Koczorowskija, ki je prav tako priznal, da je spodbujal terorizem. Med drugim so njegove objave podpirale skrajnega desničarja Andersa Breivika in grožnjo etničnega čiščenja Albancev. Dobil je 18 mesecev pripora in obvezno usposabljanje.