Zapuščina pokojnega Princea ocenjena na 137 milijonov evrov

Prince , ki je v času svoje izjemno uspešne kariere prodal več kot sto milijonov plošč, je svojim naslednikom in podjetjem, ki skrbijo za njegovo dediščino, v upravljanje zapustil na milijone evrov. Internal Revenue Service in skrbnik zapuščine, Comerica Bank (skupaj s skladom), sta se sporazumela glede vrednosti posestva, povezanega z imenom legendarnega pevca, kar so sprejeli tudi dediči zapuščine. Ta je ocenjena na nekaj več kot 137 milijonov evrov.

Končni znesek je močno presegel začetno oceno, ki je znašala približno 70 milijonov evrov. IRS je kasneje sporočil, da je končni znesek zagotovo vsaj 50 odstotkov višji, kasneje so ugotovili, da ta dosega skoraj 140 milijonov.

Princ je umrl aprila 2016 na svojem domu v Paisley Parku v Minessoti, star je bil 57 let. Ob slovesu ni zapustil oporoke, zato so se za njegovo zapuščino borili njegova sestra Tyaka Nelson in drugih pet polbratov in polsester. Sedaj se bo ta razdelila med tri njegove najstarejše sorojence in podjetje Primary Wave. To je neodvisno glasbeno in založništvo podjetje, ki upravlja z novimi talenti. To je tudi odkupilo delež, ki je drugače pripadal njegovim mlajšim bratom in sestram.