'Zapustil nas je izredno talentirani igralec'

Na Hrvaškem se gledališki igralci in prijatelji poslavljajo od 26-letnega igralca Roberta Budaka. "Danes nas je zapustil izredno talentirani igralec ... Odšel je prehitro. Lepo potuj," je zapisala igralka Arija Rizvić. "Ravnokar sem izvedel, da je umrl sošolec iz srednje šole in eden najbolj nadarjenih igralcev, ki sem jih poznal. Robi, bil si edinstven lik in bilo mi je v izredno veselje, da sva pred devetimi leti sodelovala pri Fantomu v operi," pa je zapisal stanovski kolega Dino Jeluši.

Vzrok smrti še ni znan. Hrvaški mediji pa so zapisali, da je še v soboto stal na odru mladinskega gledališča, kjer je igral v predstavi Huddersfield. Pokojni igralec je zaigral tudi v predstavah, kot so Romeo in Julija, Alice v čudežni deželi ter Sherlock Holmes. Za igro v predstavi Gorana Vojnoviča Taksimetarpa je leta 2017 prejel nagrado za izjemne dosežke v kategoriji umetnikov do 28 let.