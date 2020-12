Zara, vnukinja kraljice Elizabete II., pričakuje tretjega otroka

Zara Tindall , vnukinja Elizabete II., je znova noseča. Veselo novico je javnosti sporočil njen mož, Mike Tindall. To bo že tretji otrok para kraljeve krvi. ''Za nami je dober teden, v preteklih dneh smo bili na ultrazvoku - na poti je tretji Tindall,'' je ponosni očka povedal v oddaji, dostopni preko spleta, njegove besede pa so povzeli številni otoški mediji. Športnik je dodal še, da si tokrat želi fantka, pošalil pa se je tudi na račun imena, ki ga želi povezati s trenutno situacijo, pandemijo koronavirusa: ''Nisva še prepričana, ali se bova odločila za ime Covi ali Covina!''

Zara in Mike pričakujeta tretjega otroka. Si jima bo po dveh deklicah pridružil še sin?

Hči princese Ane in Marka Phillipsa je mamica dveh deklic, 6-letne Mie Grace in 2-letne Lene Elizabeth. Zara je v preteklosti že spregovorila o svojih težavah z zanositvijo, saj je doživela dva spontana splava, ki sta se zgodila, še preden je na svet prišla hči Lena. 42-letni Mike, nekdanji igralec ragbija in 29-letna članica kraljeve družine sta poročena od leta 2011.