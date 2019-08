Zaradi 25 let starejšega partnerja morala oditi od hiše

Zvezdnica se je v pogovorni oddaji Confesiones con Aurora Valle(v prevoduPriznanja z voditeljico Auroro Valle) prvič razgovorila o zvezi s slavnim producentom in priznala, da starši niso odobravali njene zveze, saj je imel Jose za seboj že en propadel zakon, povrhu vsega pa je bil še 25 let starejši od nje.

Igralka Angelique Boyer in producent mehiških telenovel José Alberto Castro sta bila nekoč par. Danes 56-letni Jose je bil tisti, ki je Angelique dal prvo glavno vlogo, in sicer je zaigrala Tereso v istoimenski telenoveli leta 2010, sodelavca pa sta se tudi ljubezensko zapletla.

"Morala sem oditi iz hiše. To je bila zelo težko obdobje mojega življenja. Resnica je, da noben sin ali hčerka ne želi zapustiti doma sprt starši, ampak José Alberto ni bil edini razlog, da sem šla, bilo je jih je veliko več," je dejala junakinja uspešnih mehiških telenovel, kot sta Vrtinec življenja ( Lo que la vida me robó) in Sestrske vezi (Tres veces Ana), ki smo jih lahko gledali tudi na POP TV.

Čeprav njuna ljubezenska zgodba ni imela srečnega konca, je 31-letna priljubljena igralka pojasnila, da ne obžaluje ničesar, kar je doživela, saj so jo dogodki in vse kar se ji je zgodilo, izoblikovalo v žensko, ki je danes.

"Lahko povem, da sem delala veliko na čustvih, odrasla sem in preteklost sem pustila za seboj. V resnici je pomembna samo sedanjost, niti ne prihodnost, zato ničesar ne obžalujem," je dejala Boyerjeva, ki bo čez dober mesec praznovala peto obletnico zveze z argentinskim igralcem Sebastianom Rullijem. Ko se je razšla s Castrom, so nekateri mehiški mediji poročali, da je bil za to kriv Rulli. Zvezdnica je to zdaj zanikala in dejala, da ni bil vpleten v njun razhod.