Zaradi Bezosove poroke v Benetke prispela Ivanka Trump

Vse oči so trenutno uprte v Benetke, kjer se bo kmalu odvila poroka Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez. Na ekstravagantnem slavju, ki naj bi trajalo več dni, javnost pričakuje ogromno visokih gostov, pred kratkim so v italijanskem mestu ujeli tudi Ivanko Trump z družino. Med gosti naj bi bili tudi Kris in Kim Kardashian.