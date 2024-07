Zaradi bolečin v prsnem košu hospitalizirana Diddyjeva mati Janice

Mati glasbenega mogula Seana 'Diddyja' Combsa je v bolnišnici. Kot poročajo tuji mediji, so Janice Combs v bolnišnico prepeljali zaradi bolečin v prsnem košu, ostala pa je na opazovanju. 54-letni raper, ki se trenutno sooča s številnimi tožbami zaradi spolnih napadov in celo trgovine z ljudmi, je ostal ob materi, vzrok njenih bolečin pa ni znan.

OGLAS

Zaradi bolečin v prsnem košu je bila hospitalizirana mati raperja Seana 'Diddyja' Combsa. Kot je za Page Six povedal vir blizu Janice Combs, ta verjame, da so bolečine posledica stresa zaradi težav, v katerih se je znašel njen sin, ki je trenutno predmet preiskave zveznih oblasti, sooča pa se z več tožbami zaradi spolnih in drugih zlorab. 83-letnica živi v Miamiju, a ne v hiši, ki so jo pred meseci preiskali zvezni agenti.

Sean 'Diddy' Combs z mamo Janice, s katero sta si zelo blizu. FOTO: Profimedia icon-expand

"On je njena tolažba v vsem tem," je povedal vir. 54-letnikova domova v Los Angelesu in Miamiju so 25. marca preiskali preiskovalni agenti domovinske varnosti v okviru tekoče preiskave zveznih oblasti v New Yorku o trgovini z ljudmi, je poročala tiskovna agencija AP, NBC News pa je pridobil informacije, da naj bi Combsu v Miamiju zasegli več telefonov, preden naj bi želel odpotovati na Bahame. Le nekaj mesecev prej se je zvezdnik poravnal v tožbi z nekdanjim dekletom Cassie Ventura, ki ga je tožila zaradi posilstva in zlorabe. Čeprav je zvezdnik njene obtožbe zanikal, sta le dan pozneje dosegla sporazum in se dogovorila izven sodne dvorane. Maja je v javnost prišel posnetek, na katerem jo glasbenik na hodniku enega od hotelov poriva in klofuta, raper pa se je v video izjavi, ki jo je delil na družbenem omrežju, za svoje ravnanje opravičil.

Diddyjeva mati Janice je bila hospitalizirana. FOTO: Profimedia icon-expand

V tem času se je oglasilo več žensk, ki so Diddyja obtožile spolnih napadov. Joi Dickerson-Neal je v civilni tožbi zvezdnika obtožila, da jo je leta 1991, ko je bila še študentka, namerno omamil in jo posilil. Raper je njene obtožbe zanikal. Glasbenega mogula, ki ima sedem otrok, je ženska, ki ne želi biti javno imenovana, obtožila, da je odgovoren za skupinsko posilstvo in trgovino v spolne namene, v katero jo je potisnil, ko je bila stara 17 let. "Proti meni so bile podane ogabne obtožbe posameznikov, ki si želijo hitrega zaslužka. Naj bom popolnoma jasen: nisem storil nič od teh grozot, ki me jih obtožujejo. Boril se bom za svoje ime, družino in svojo resnico," je v izjavi povedal zvezdnik.