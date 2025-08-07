Zaradi bolezni umrl nekdanji mož pevke Kelly Clarkson

"Z veliko žalostjo sporočamo, da je umrl Brandon Blackstock. Že tri leta se je pogumno boril z rakom. Umrl je mirne smrti, obdan z družino. Zahvaljujemo se vam za vse dobre misli in molitve, hkrati pa prosimo, da v tem težkem času za družino spoštujete njihovo zasebnost," je v izjavi za javnost sporočil tiskovni predstavnik družine.

Da je Brandon Blackstock bolan, je razkrila že njegova nekdanja žena, pevka Kelly Clarkson , ki je zato, da bi bila lahko v tem času z njunima otrokoma, preložila gostovanje v Las Vegasu. "Čeprav običajno svojega zasebnega življenja ne izpostavljam, sporočam, da je bil v preteklem letu oče mojih otrok bolan, zato se moram v tem času posvetiti njima," je v izjavi zapisala pevka, ki se je oboževalcem opravičila, da je odpovedala koncerte, in se jim hkrati zahvalila za razumevanje in podporo.

Iskalec talentov je imel poleg dveh otrok s pevko še dva otroka iz prejšnjega zakona, leta 2022 pa je postal tudi dedek.

Clarkson in Blackstock sta se po sedmih letih zakona ločila leta 2020. Kot je povedala pevka lani za People, je bila ločitev "izjemno težka", po njej pa se je počutila osamljeno.