Poroka bo morala počakati: Gwen še vedno cerkveno poročena z bivšim

"Blake je bil z Gwen že od začetka zelo resen in je že zelo zgodaj razmišljal o zaroki,"je začel in povedal, da je Gwen pripadnica rimskokatoliške cerkve in želi s svojim izbrancem tudi cerkveno zaobljubiti. Vendar pa to morda ne bo mogoče, saj rimskokatoliška cerkev ne dopušča, da bi se oseba ponovno poročila, če prejšnja zakonska zveza ni razveljavljena. Stefanijeva je bila namreč od leta 2002 do 2016 poročena z Gavinom Rossdalom, pevcem skupine Bush in ker sta si zvestobo obljubila tudi pred bogom, to pomeni, da sta še vedno cerkveno poročena.

"Podobno razmišljata in uživata v razmerju, ki ga imata," je vir nadaljeval in povedal, da sta vsak dan bolj zaljubljena in da je njuno veselje vedno večje. Po poročanju Us Weekly sta bila Blake in Gwen že na posvetu pri duhovniku, navedli pa so tudi, da sta s poroko pripravljena počakati.

Gwen pa je pred kratkim z velikim diamantnim prstanom sprožila govorice o zaroki, a jih je tudi hitro utišala. Na podelitvi nagrad People’s Choice Awards je namreč na levi roki nosila prstan, ki je močno spominjal na zaročnega in oboževalci so se kmalu začeli spraševati, če zaljubljenca nameravata skočiti v zakonski jarem. "Lahko je pravi prstan, pravi diamant, ampak ni poročni prstan. Ne, ne. Pravzaprav se ne prilega rokavici na tej roki, zato sem ga nataknila na drugo (levo) roko," je pojasnila in dodala še: "Ko bom imela kaj za povedati, bom to tudi storila."