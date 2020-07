Zaradi covida-19 umrl legendarni igralec mehiških telenovel

Raymundo Capetillo je zbolel za covidom-19 in zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja so ga pred tednom dni nemudoma hospitalizirali. Igralčeva nečakinjaTania Bárcenas je pred dnevi v jutranji pogovorni oddajiHoy (Danes) povedala, da pri Raymundo ni prišlo do večjih zapletov in da ni ogrožen noben njegov organ. Ter še dodala, da se njen stric bori proti pljučnici, ki jo je povzročil koronavirus. A stanje se mu je, kot kaže, močno poslabšalo, saj je izgubil bitko za življenje. Pretresljivo novico so za mehiške medije sporočili njegovi najbližji.

Novica o igralčevi smrti je močno pretresla tudi igralko in njegovo dobro prijateljico Lauro Zapata, ki se jo večina spominja po izjemni vlogi Fatime v Esmeraldi. Ta se je od njega na Twitterju poslovila z besedami:

"Zlomljena sem. Sporočili so mi, da se je za vedno poslovil moj dragi prijatelj za vse življenje Raymundo … počivaj v miru. Pogrešala te bom, prijatelj."