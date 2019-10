Zaradi diskriminacije in nadlegovanja ga toži nekdanja tajnica

Graham Chase Robinson, ki je začela za Roberta De Nira kot tajnica delati leta 2008, ko je imela komaj 25 let, je aprila dala odpoved. Najbolj jo je prizadelo to, da je, kljub temu da je napredovala in postala višja svetovalka za proizvodnjo in finance njegovega proizvodnega podjetja, nanjo gledal kot na navadno tajnico. Pravi, da jo je več let zapored diskriminiral in nadlegoval.

De Niro in njegov odvetnik do zdaj obtožb še nista komentirala. Svoje stališče pa zagovarja tožilka in njen odvetnik: "Igralčevo ravnanje z gospo Robinson je bilo neprimerno, ponižujoče, žaljivo in nevzdržno, zato ga je treba vzeti pod drobnogled."

Graham je povedala, da jo je med službo večkrat klical z neprimernimi vzdevki. Večkrat je bil tudi pod vplivom alkohola in jo obrekoval, trpinčil in ustrahoval, je dejala Robinsonova. Med drugim ji je govoril opolzke besede, ki nikakor niso bile primerne.