Zaradi Epsteinovih dokumentov završalo tudi v glasbenih krogih

Potem ko je ameriško ministrstvo za pravosodje konec januarja objavilo nov sveženj Epsteinovih dokumentov, je završalo tudi v glasbenih krogih. V njih se je pojavilo ime enega najbolj znanih glasbenih agentov in iskalca talentov Caseyja Wassermana, ki je tudi ustanovitelj agencije Wasserman. Da je 51-letnik povezan s pokojnim spolnim prestopnikom, njegovim klientom ni po godu, zato so številni že prekinili sodelovanje z agencijo, med njimi pa so tudi številna zelo znana imena.

Chappell Roan je zadnja v vrsti umetnikov, ki je zapustila agencijo Wasserman. FOTO: Profimedia

Zadnja v vrsti je pevka Chappell Roan, ki je novico o prekinitvi sodelovanja javnosti sporočila v objavi na družbenem omrežju. "Od danes naprej me ne zastopa več Wasserman, agencija, ki jo vodi Casey Wasserman. Moja ekipa je zavezana najvišjim standardom in tudi sama sem se zavezala, da jih bom ščitila. Od nobenega umetnika, agenta ali zaposlenega se ne sme pričakovati, da brani ali spregleda dejanja, ki so v konfliktu z našimi vrednotami. Imam globoko spoštovanje in sem hvaležna agentom in osebju, ki neutrudno delajo za umetnike, in zavračam možnost, da bi le pasivno stala ob strani," je pojasnila 27-letnica.

Chappell Roan in Casey Wasserman FOTO: Profimedia

"Umetniki si zaslužijo, da jih zastopa nekdo, ki ima enake vrednote kot oni in jim zagotavlja varnost ter dostojanstvo. Ta odločitev podpira mojo vero v to, da pomembne spremembe v naši industriji zahtevajo odgovornost in vodstvo, ki si zasluži zaupanje," je še dodala pevka. Agencija je znana po tem, da zastopa številne glasbenike in športnike, pred Roan pa so sodelovanje z njo prekinili že indie rock skupina Wednesday, Beach Bunny, Water From Your Eyes in nekateri drugi. Poleg glasbenikov naj bi agencijo zapustilo tudi več zaposlenih.

Kako sta povezana Wasserman in Epstein?

Med več kot tremi milijoni dokumentov, povezanih z Epsteinom, je bila tudi korespondenca med Wassermanom in Ghislaine Maxwell, sicer desno roko pokojnega spolnega prestopnika. Maxwell je bila aretirana leta 2020, leto pozneje pa se je izrekla za nedolžno obtožb trgovine z ljudmi, a je bila obsojena na 20 let zaporne kazni. V sporočilih, ki sta si jih izmenjala Wasserman in Maxwell, je ta poslovnežu ponudila masažo, 51-letnik pa ni obtožen kaznivega dejanja. V izjavi za The New York Times, ki so jo objavili pred dnevi, je dejal, da ni nikoli imel osebnega ali poslovnega odnosa z Jeffryjem Epsteinom in dodal: "Globoko obžalujem korespondenco z Ghislaine Maxwell, ki sva jo imela pred 20 leti, dolgo pred tem, ko so na dan prišli njeni grozoviti zločini."

Bo moral Casey Wasserman odstopiti kot predsednik olimpijskih iger v Los Angelesu. FOTO: Profimedia