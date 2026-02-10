Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Zaradi Epsteinovih dokumentov završalo tudi v glasbenih krogih

Los Angeles, 10. 02. 2026 20.59 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Chappell Roan in Casey Wasserman

Zadnji sveženj objavljenih Epsteinovih dokumentov ne razburja le političnih in kraljevih krogov, temveč tudi glasbene. Odkar se je v njih pojavilo ime Casey Wasserman, vse več glasbenikov zapušča njegovo agencijo za talente, med njimi pa so tudi zelo znana imena.

Potem ko je ameriško ministrstvo za pravosodje konec januarja objavilo nov sveženj Epsteinovih dokumentov, je završalo tudi v glasbenih krogih. V njih se je pojavilo ime enega najbolj znanih glasbenih agentov in iskalca talentov Caseyja Wassermana, ki je tudi ustanovitelj agencije Wasserman. Da je 51-letnik povezan s pokojnim spolnim prestopnikom, njegovim klientom ni po godu, zato so številni že prekinili sodelovanje z agencijo, med njimi pa so tudi številna zelo znana imena.

Chappell Roan je zadnja v vrsti umetnikov, ki je zapustila agencijo Wasserman.
Chappell Roan je zadnja v vrsti umetnikov, ki je zapustila agencijo Wasserman.
FOTO: Profimedia

Zadnja v vrsti je pevka Chappell Roan, ki je novico o prekinitvi sodelovanja javnosti sporočila v objavi na družbenem omrežju. "Od danes naprej me ne zastopa več Wasserman, agencija, ki jo vodi Casey Wasserman. Moja ekipa je zavezana najvišjim standardom in tudi sama sem se zavezala, da jih bom ščitila. Od nobenega umetnika, agenta ali zaposlenega se ne sme pričakovati, da brani ali spregleda dejanja, ki so v konfliktu z našimi vrednotami. Imam globoko spoštovanje in sem hvaležna agentom in osebju, ki neutrudno delajo za umetnike, in zavračam možnost, da bi le pasivno stala ob strani," je pojasnila 27-letnica.

Chappell Roan in Casey Wasserman
Chappell Roan in Casey Wasserman
FOTO: Profimedia

"Umetniki si zaslužijo, da jih zastopa nekdo, ki ima enake vrednote kot oni in jim zagotavlja varnost ter dostojanstvo. Ta odločitev podpira mojo vero v to, da pomembne spremembe v naši industriji zahtevajo odgovornost in vodstvo, ki si zasluži zaupanje," je še dodala pevka.

Agencija je znana po tem, da zastopa številne glasbenike in športnike, pred Roan pa so sodelovanje z njo prekinili že indie rock skupina Wednesday, Beach Bunny, Water From Your Eyes in nekateri drugi. Poleg glasbenikov naj bi agencijo zapustilo tudi več zaposlenih.

Kako sta povezana Wasserman in Epstein?

Med več kot tremi milijoni dokumentov, povezanih z Epsteinom, je bila tudi korespondenca med Wassermanom in Ghislaine Maxwell, sicer desno roko pokojnega spolnega prestopnika. Maxwell je bila aretirana leta 2020, leto pozneje pa se je izrekla za nedolžno obtožb trgovine z ljudmi, a je bila obsojena na 20 let zaporne kazni.

V sporočilih, ki sta si jih izmenjala Wasserman in Maxwell, je ta poslovnežu ponudila masažo, 51-letnik pa ni obtožen kaznivega dejanja. V izjavi za The New York Times, ki so jo objavili pred dnevi, je dejal, da ni nikoli imel osebnega ali poslovnega odnosa z Jeffryjem Epsteinom in dodal: "Globoko obžalujem korespondenco z Ghislaine Maxwell, ki sva jo imela pred 20 leti, dolgo pred tem, ko so na dan prišli njeni grozoviti zločini."

Bo moral Casey Wasserman odstopiti kot predsednik olimpijskih iger v Los Angelesu.
Bo moral Casey Wasserman odstopiti kot predsednik olimpijskih iger v Los Angelesu.
FOTO: Profimedia

Wassermana, ki je trenutno na položaju predsednika olimpijskih iger v Los Angelesu 2028, so sicer že pozvali k odstopu, med tistimi, ki so mu javno svetovali, naj se odpove funkciji, pa je tudi nadzornica okrožja Los Angeles Janice Hahn. "To, da bi nas predstavljal na svetovni ravni, odvrača pozornost od športnikov in ogromnega truda, ki ga potrebujemo za priprave na leto 2028," je dejala v izjavi za Los Angeles Times.

K odstopu so ga pozvali tudi člani mestnega sveta Los Angelesa – Hugo Soto-Martínez, Monica Rodriguez in Imelda Padilla – ter kalifornijska senatorka Lena Gonzalez.

epstein dokumenti glasbena casey wasserman

Kako kitajska smučarska zvezdnica zasluži 23 milijonov letno?

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Anamaria Goltes v kopalkah dva meseca po drugem porodu
Zakaj nekateri otroci redkeje zbolijo? 8 skrivnosti močnega imunskega sistema
Zakaj nekateri otroci redkeje zbolijo? 8 skrivnosti močnega imunskega sistema
On je šel v službo, jaz sem ostala sama: ko se partnerstvo po porodu sesuje
On je šel v službo, jaz sem ostala sama: ko se partnerstvo po porodu sesuje
Maske, igra in razvoj: kaj se otrok uči, ko postane nekdo drug
Maske, igra in razvoj: kaj se otrok uči, ko postane nekdo drug
zadovoljna
Portal
Kdo je Branko, ki je Pii Filipčič ukradel srce?
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Tina Maze objavila fotografijo, na kateri je v fantastični družbi
Paž frizura, ki jo bomo videvali na vsakem koraku
Paž frizura, ki jo bomo videvali na vsakem koraku
Kaj se zgodi, če za zajtrk vsak dan jemo isto?
Kaj se zgodi, če za zajtrk vsak dan jemo isto?
vizita
Portal
Okužba, ki se pogosto začne nedolžno, a lahko hitro postane resna
Resnica, ki se skriva v možganih več kot 10.000 ljudi
Resnica, ki se skriva v možganih več kot 10.000 ljudi
Tri živila, ki lahko tiho povečajo tveganje za nastanek raka
Tri živila, ki lahko tiho povečajo tveganje za nastanek raka
Pet manj znanih navad, ki lahko škodujejo vašemu srcu
Pet manj znanih navad, ki lahko škodujejo vašemu srcu
cekin
Portal
Zakaj so Amiši veliko bolj premožni, kot si večina predstavlja?
Lindsey Vonn kljub padcu zaslužila več kot 180.000 evrov
Lindsey Vonn kljub padcu zaslužila več kot 180.000 evrov
Koliko je Bad Bunny zaslužil z nastopom na Super Bowlu?
Koliko je Bad Bunny zaslužil z nastopom na Super Bowlu?
Razbijamo mite: Varčevanje je le za bogate
Razbijamo mite: Varčevanje je le za bogate
moskisvet
Portal
Po 18 letih zakona nova ljubezen
Napaka, ki jo dela večina voznikov, vas lahko stane celo premoženje
Napaka, ki jo dela večina voznikov, vas lahko stane celo premoženje
Valentinovo: Darila, ki jih ženske resnično želijo
Valentinovo: Darila, ki jih ženske resnično želijo
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
Videz ni odločilen: 5 lastnosti, ki jih ženske navajajo kot ključne pri izbiri partnerja
dominvrt
Portal
7 predmetov, ki ne sodijo na podstrešje
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Prepoznajte zgodnje znake artritisa pri psu
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Popolne miške, ki vedno uspejo
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Zimske specialitete držav, ki blestijo na olimpijskih igrah
Hitro kosilo, ki vedno reši dan
Hitro kosilo, ki vedno reši dan
7 živil, ki jih lahko jeste po pretečenem roku (če veste, kako preveriti varnost)
7 živil, ki jih lahko jeste po pretečenem roku (če veste, kako preveriti varnost)
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527