Zaradi filma Barbie mednarodno pomanjkanje rožnate barve

"Želela sem, da so rožnate barve zelo svetle in da je vsega skoraj preveč," je pojasnila in dodala, da so navdih črpali iz priljubljenega ameriškega letovišča Palm Springs. Produkcijska oblikovalka Sarah Greenwood je za IndieWire dejala, da je "rožnata postala teza filma" in da je bilo pri iskanju popolne rožnate potrebnega kar nekaj mešanja barv, da bi našli tisto pravo.

Spomnimo, v začetku aprila je izšel prvi uradni napovednik filma, v katerem v vlogo protagonistke stopa Margot Robbie. Minuto in pol dolg napovednik je v manj kot dnevu zbral že več kot pet milijonov ogledov in na spletu požel pozitivne odzive. V filmu poleg Robbiejeve in Ryana Goslinga med drugim igrajo še Will Ferrell, Connor Swindells, Nicola Coughlan, Emerald Fennell, Kate McKinnon, Michael Cera, America Ferrera in oskarjevka Helen Mirren, ki stopa v čevlje pripovedovalke, ter glasbena zvezdnica Dua Lipa, ki si bo nadela rep morske deklice Barbie. Film Barbie bo v kinematografe prišel 21. julija.