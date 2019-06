Zaradi gneče kaos na koncertu Spice Girls

Spice Girls so nastopile v areni Ricoh v Coventryju, kjer pa so bili številni oboževalci mnenja, da prizorišče ni bilo kos masi ljudi, ki je prišla na koncert, saj številnim obiskovalcem sploh niso preverili kart ob vstopu, številni pa so po koncertu zaradi gneče obtičali v avtih na parkirišču.

Doživetje, da so lahko v živo videli in slišali 43-letnoEmmo, 46-letno Geri, 43-letni Mel Bin 45-letnoMel C, sta tako skazila slaba organizacija in dejstvo, da so morali za parkiranje plačati okoli 40 evrov, nekateri pa so morali na izstop s prizorišča čakati dolge ure, četudi so sicer pohvalili koncert.