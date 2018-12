Zaradi grehov iz preteklosti ne bo vodil Oskarjev

Ameriški komik in igralec Kevin Hart naj februarja vodil 91. podelitev nagrad Akademije filmskih umetnosti in znanosti. Ob novici je priznal, da so ga k sodelovanju vabili že leta in da je zdaj napočil pravi čas, da ponudbo sprejme. A kaj hitro se je zakompliciralo. Kajti zaradi tvitov, ki jih je pisal pred leti (in jih kasneje tudi izbrisal), ga je Akademija prosila, da se javno opraviči vsem, ki jih je s svojimi neprimernimi izjavami prizadel.

Zvezdnik pa se je odločil tudi, da bo odstopil od vodenja prireditve: "Odločil sem se, da odstopam od vodenja Oskarjev ... kajti ne želim biti moteča oseba, kjer naj bi slavili toliko nadarjenih umetnikov. Iskreno se opravičujem skupnosti LGBTQ za svoje neokusne besede, ki sem jih izjavil pred leti."

Še pred tem je na Twitterju zapisal, naj se otresemo negativnosti:"Ne iščite razlogov za negativizem ... ne iščite razlogov za jezo ... Želim si, da bi videli, čutili, razumeli, kjer sem zdaj. Resnično sem srečen." Iskreno izpoved pa je zaključil s še enim opravičilom: "Žal mi je, da sem ranil ljudi. Razvijam se in želim se razvijati še naprej. Moj cilj je združiti ljudi. Veliko ljubezni in priznanja Akademiji. Upam, da se nekoč spet srečamo."