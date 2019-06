Zaradi hude bolezni je skoraj obupala

Sabine Moussier, ki smo jo pri nas gledali v telenovelah, kot sta Brezno ljubezni (Abismo de pasión) in S cukrčkom do sreče (Las tontas no van al cielo), je v nedavnem intervjuju spregovorila o težkih časih.

Mehiška igralka, ki bo 12. julija dopolnila 51 let, so pred leti odkrili lymsko boreliozo - gre za bolezen, pri kateri so lahko prizadeti sklepi in mišice. Bakterije se prenesejo na človeka z ugrizom okuženega klopa. Simptomi bolezni se pogosto zamenjujejo s simptomi prehlada, toda bolečine v sklepih in vročina postanejo neznosne.

''Če ti povedo, da boš do konca življenja vegetiral, seveda pomisliš na samomor. V tistem obdobju, sta bila otroka še zelo majhna in res nisem želela, da bi v spominu imela podobo mame, ki ne more hoditi, jesti,'' je povedala v nekem intervjuju ter dodala, da je na koncu zmagala ljubezen do svojih otrok Camile in Paula, s pomočjo katere se je borila proti bolezni. ''Treba se je boriti in iti naprej,'' je še dodala.