Zaradi koronavirusa v bolnišnici tudi Mel Gibson

Mel Gibson je bil zaradi novega koronavirusa hospitaliziran aprila, zdravil pa se je v zasebni bolnišnici v Los Angelesu. "Bil je pozitiven na test in en teden preživel v bolnišnici," je za People povedal njegov tiskovni predstavnik. "Zdravili so ga z zdravilom remdesivir in od takrat so mu naredili že kar nekaj testov, ki so bili vedno negativni." Po besedah njegovega predstavnika je hollywoodski zvezdnik že popolnoma okreval.

Gibsona so z izbranko, 30-letno Rosalind Ross,nazadnje opazili marca v živilski trgovini, tik preden so ga hospitalizirali. Mel in Rosalind, ki sta začela razmerje leta 2014, sta se prvega otroka razveselila 2017. Za igralca je bil to deveti otrok, za Rosalind prvi.