Zaradi kritik poleta v vesolje je Amanda Nguyen zapadla v depresijo

Znanstvenica Amanda Nguyen je spregovorila o psihičnih posledicah, ki jih je na njej pustil zdaj že neslavni polet v vesolje. Kot je zapisala na družbenem omrežju Instagram, bi depresija lahko trajala več let.
"Še ene sanje, ki so se sprevrgle v nočno moro. Vse, za kar sem se trudila - kot znanstvenica, z mojimi raziskavami o zdravju žensk, s poskusi, ki sem jih opravila v vesolju /.../ - vse to je bilo pokopano pod plazom mizoginije," je med drugim zapisala.
Kot je dodala, se je počutila kot "kolateralna škoda" in da je bil njen "trenutek pravice uničen". Po poletu je po lastnih navedbah sedem dni preživela v postelji. "Od tedaj je minilo osem mesecev in vesela sem, da se je megla žalosti začela dvigovati. Moji prijatelji, ki so nenehno skrbeli zame, so me rešili. Ljubezen do skupnosti me je rešila. Vi ste me rešili," je zapisala okoli 900.000 sledilcem in sledilkam.
Polet izključno ženske posadke, na katerem sta bili med drugim tudi pevka Katy Perry ter nekdanja novinarka Lauren Sanchez Bezos, je namreč naletel na izrazito negativen odziv javnosti. Mnogi so bili kritični do t. i. vesoljskega turizma.
