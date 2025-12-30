Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Zaradi kritik poleta v vesolje je Amanda Nguyen zapadla v depresijo

Los Angeles, 30. 12. 2025 16.37 pred 37 minutami 1 min branja 1

Avtor:
R. M.
Polet v vesolje s plovilom Blue Origin.

Polet v vesolje izključno ženske posadke je eden od trenutkov letošnjega leta, o katerem je bilo prelitega največ črnila. Javnost nad t. i. vesoljskim turizmom namreč ni bila navdušena, zaradi česar so bile članice posadke tarče kritik. Kot je ob koncu leta na svojem Instagramovem profilu zapisala Amanda Nguyen, je zaradi kritik zapadla v depresijo. "Še ene sanje, ki so se sprevrgle v nočno moro," je med drugim zapisala.

Znanstvenica Amanda Nguyen je spregovorila o psihičnih posledicah, ki jih je na njej pustil zdaj že neslavni polet v vesolje. Kot je zapisala na družbenem omrežju Instagram, bi depresija lahko trajala več let.

"Še ene sanje, ki so se sprevrgle v nočno moro. Vse, za kar sem se trudila - kot znanstvenica, z mojimi raziskavami o zdravju žensk, s poskusi, ki sem jih opravila v vesolju /.../ - vse to je bilo pokopano pod plazom mizoginije," je med drugim zapisala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot je dodala, se je počutila kot "kolateralna škoda" in da je bil njen "trenutek pravice uničen". Po poletu je po lastnih navedbah sedem dni preživela v postelji. "Od tedaj je minilo osem mesecev in vesela sem, da se je megla žalosti začela dvigovati. Moji prijatelji, ki so nenehno skrbeli zame, so me rešili. Ljubezen do skupnosti me je rešila. Vi ste me rešili," je zapisala okoli 900.000 sledilcem in sledilkam.

Polet izključno ženske posadke, na katerem sta bili med drugim tudi pevka Katy Perry ter nekdanja novinarka Lauren Sanchez Bezos, je namreč naletel na izrazito negativen odziv javnosti. Mnogi so bili kritični do t. i. vesoljskega turizma.

katy perry amanda nguyen

Zet Gordona Ramsayja zadal končni udarec: vzel nevestin priimek

SORODNI ČLANKI

V vesolje poletela prva oseba na invalidskem vozičku

Nasa odgovarja Kim Kardashian: Da, bili smo na Luni, in to šestkrat

Katy in Orlando zaradi 'sramotnega' poleta v vesolje v domnevnem sporu

Spor Muska in Trumpa se seli v vesolje: kaj bo z astronavti na misiji?

Lauren Sanchez po poletu v vesolje pripravljena na poroko

Lily Allen po vseh kritikah zaradi vesoljskega poleta: Oprosti, Katy Perry

Ali Katy Perry resnično obžaluje polet v vesolje?

Jeff Bezos kljub kritikam nedavni polet v vesolje proslavil z očetom

Navdušenje, kriki in evforija v vesoljskem plovilu: 'Dekleta, poglejte luno'

Zakaj si Kim Kardashian poleta v vesolje ni ogledala v živo?

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
GUNDABAD
30. 12. 2025 17.13
ja lej posledice se pač nosi, nihče ni zagotovil, da bo po poletu vse lepo :)
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Prazniki, ki bolijo: december je za številne družine najtežji mesec v letu
Mali kozorog: 5 ključnih značilnosti vašega otroka
Mali kozorog: 5 ključnih značilnosti vašega otroka
Silvestrovo z otroki: 5 odličnih idej za zabavo
Silvestrovo z otroki: 5 odličnih idej za zabavo
Vse, kar morate vedeti o testu NIPT
Vse, kar morate vedeti o testu NIPT
zadovoljna
Portal
Tako je slavni igralec videti danes
Dnevni horoskop: Strelci iščejo svobodo, kozorogi so ponosni
Dnevni horoskop: Strelci iščejo svobodo, kozorogi so ponosni
Popolni nohti za zimo v začetku leta 2026
Popolni nohti za zimo v začetku leta 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
vizita
Portal
7 živil, ki vsebujejo več cinka kot oreščki
Zakaj nas med prazniki najbolj mikajo ravno nezdrave jedi?
Zakaj nas med prazniki najbolj mikajo ravno nezdrave jedi?
Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence
Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence
Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev
Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev
cekin
Portal
Znaki, da v letu 2026 potrebujete novo službo
Kdaj bo žrebanje za Novoletni loto?
Kdaj bo žrebanje za Novoletni loto?
Ali tudi Slovenijo čaka takšna prihodnost?
Ali tudi Slovenijo čaka takšna prihodnost?
Tako radodaren je Zlatan Ibrahimović
Tako radodaren je Zlatan Ibrahimović
moskisvet
Portal
Dogodek, ki je obkrožil Zemljo kar 65-krat, in to v enem dnevu
Ko srce dela nadure: Kaj storiti, če ste se zaljubili v sodelavko/ca?
Ko srce dela nadure: Kaj storiti, če ste se zaljubili v sodelavko/ca?
Pet ribičev na lovu za legendarnim tropskim velikanom
Pet ribičev na lovu za legendarnim tropskim velikanom
Po izgubi spomina se mu zlaže, da sta poročena
Po izgubi spomina se mu zlaže, da sta poročena
dominvrt
Portal
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Preprosti domači triki, ki pozimi prihranijo čas in živce
Preprosti domači triki, ki pozimi prihranijo čas in živce
Najbolj trpežne zunanje rastline za zimsko okrasitev
Najbolj trpežne zunanje rastline za zimsko okrasitev
Najhitrejši način, kako se znebiti ledu na steklu avtomobila
Najhitrejši način, kako se znebiti ledu na steklu avtomobila
okusno
Portal
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
voyo
Portal
Sandokan
Sisi
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
Na žaru
Na žaru
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425