Zaradi kritik umaknili voščeno lutko preminule pevke Sinead O'Connor

Voščeno lutko Sinead O'Connor bodo odstranili iz muzeja v Dublinu, po tem, ko so prejeli številne kritike javnosti in njenega brata. Mnogi so se namreč burno odzvali, ko so v četrtek razkrili voščeno figuro, saj se jim ni zdela dovolj podobna pokojni irski pevki. Vodstvo muzeja se je opravičilo za nastalo stanje in dodalo, da se bodo za naslednjo verzijo bolj potrudili.

Muzej voščenih lutk v Dublinu umika figuro Sinead O'Connor zaradi kritik njene družine in članov javnosti, saj pravijo, da ni podobna preminuli zvezdnici. Muzejska ekipa se je sestala v petek zjutraj in se odločila, da bo voščeno figuro umaknila in priznala, da lahko naredijo lepšo oziroma natančnejšo figuro. Njen brat John O'Connor je dejal, da je bil šokiran, ko je videl fotografije na spletu, saj se mu lutka ni zdela podobna pokojni sestri. V petkovi oddaji Liveline radia RTE je dejal, da ni bil niti obveščen, da bo ta teden razkrita voščena podoba njegove sestre.

Voščena lutka Sinead O'Connor.

"Ko sem to včeraj videl na spletu, sem bil šokiran. Ta lutka ji ni bila podobna. Mislim, da bi si Sinead želela biti prikazana na lep način, ker je lepa tudi bila. Naj bi jo upodobili v njenih zgodnjih 20-ih, ko je posnela Nothing Compares 2 U, a to ni bilo podobno njej. Mislil sem si, da je nastalo delo zelo grozno," je dejal John in dodal, da bi morali njej v čast v Dublinu postaviti kip in se vprašati, kako so lahko kaj takega sploh storili. Poudaril je, da obstaja na stotine videoposnetkov in fotografij, ki prikazujejo, kako je pevka izgledala.

Dodal je, da je še posebej vznemirljivo govoriti o tem v petek, ko mineva prva obletnica smrti pevke, ki je umrla v 56. letu. "Izgubil sem sestro in zame je pomembno, da spregovorim o nastalem položaju, ker nje ni tukaj, da bi se branila ali govorila zase," je povedal.

Lutko bodo zaradi številnih kritik umaknili.

Paddy Dunning, direktor muzeja voščenih lutk, ki naj bi bil dolgoletni prijatelj Sinead, se je družini tudi opravičil. Dejal je, da je kipar, figuro dostavil večer pred odkritjem. Dodal je, da je umetnik v prejšnjih letih opravljal "fantastično delo", vendar se sedaj ne počuti dobro in se je tudi upokojil. "Ko sem si ogledal kip, nisem dobil tistega občutka, ki ga običajno dobim ob PJ-jevem fantastičnem delu," je povedal za Liveline. "Malo me je stisnilo pri srcu, a smo še vseeno nadaljevali z razkritjem in sinoči nisem spal." Na vprašanje O'Connorja, ki mu ga je zastavil v radijskem programu, ali "to počnejo, da bi pridobili medijsko pozornost", je gospod Dunning odgovoril, da to zagotovo, ne počnejo zaradi tega in zanikal vse špekulacije."Muzej voščenih lutk deluje sam, brez oglaševanja. Odločiti sem se moral, da umaknem voščeno lutko. Preoblikovali jo bomo in moramo se izkazati."

Vodstvo muzeja se za nastalo situacijo opravičuje in si jo prizadeva popraviti.