Zaradi lepote so dvomili v njene sposobnosti

V intervjuju za revijo Harper's Bazaar, za katero je posnela tudi nekaj novih atraktivnih fotografij, je med drugim spregovorila o tem, kako ji je njena lepota včasih storila medvedjo uslugo. ''Težko je, če ti ljudje nenehno govorijo, da nisi dovolj dober v nečem, kar rad počneš, ali pa si zastavljajo vprašanja: ''Zakaj je ona tako uspešna? Do uspeha je prišla le z videzom ... '' To se namreč pogosto dogaja pri uspešnih ženskah ... Pri moških ni tako. Če ste ženska, imate lahko ob sebi 12 ljudi, ki vam bodo govorili, da ste odlični, a se bo vedno pojavila ena oseba, ki bo kritizirala vaše početje in prav ta glas je v glavi ponavadi najbolj glasen,'' je povedala zvezdnica in dodala, da se je soočala z različnimi kritikami in vprašanji, zaradi katerih dolgo ni imela osebnega miru. Dvom v lastne sposobnosti je premagala takrat, ko si je sama začela govoriti, da je uspešna in da si je vse to, kar ima danes, zaslužila s trdim delom: ''Po določenem času sem spoznala, da to, s čimer se ukvarjam, ni nikakršna laž in da sem v tem resnično uspešna. Tukaj ne gre za napako – za vse kar imam danes, se lahko zahvalim svojemu trudu. In veste kaj? Čestitati si moram. Tu ne gre za aroganco, temveč dejstvo, da si končno lahko rečem: ''Vse delaš dobro, draga. Sprosti se.''