Gwyneth Paltrow: Zaradi lepotnih popravkov sem videti manj jezna

Za razliko od nekaterih igralskih kolegic se Paltrowova posegov na obrazu ne boji. Mnoge od njih se namreč tovrstnim estetskim operacijam izogibajo, saj se bojijo, da bi s tem izgubile zmožnost obrazne mimike, ki je v njihovem poklicu tako pomembna. ''S tem, ko ti injicirajo sredstva, ki zabrišejo gube, priznaš tudi svojo krhkost in ranljivost. Včasih imajo nekateri to, da si iskren, za šibkost,'' je dejala 48-letnica, ena od zvezdnic, ki javno zagovarjajo injekcije xeomina za začasno odpravljanje gub.

Sama je s posegi pričela eksperimentirati takoj, ko je dopolnila 40 let, saj se je takrat srečala s krizo srednjih let: ''Takrat nisem bila zadovoljna, bilo je grozljivo. Potem se za kaj podobnega nisem odločila še zelo zelo dolgo. Moj obraz je bil otečen, imela sem modrice, moje čelo je bilo popolnoma negibno. Sploh si nisem bila podobna.''

Zvezdnica lepotnih popravkov ne skriva in pravi, da je glede te teme''odprta kot knjiga''.Pravi, da ji je všeč, ko si ženske med seboj delijo nasvete, in dodaja, da je vesela, če lahko tako komu pomaga.''Mislim, da je staranje izjemno težek proces, čeprav se zgodijo spremembe, pa je to tudi čas, ko se resnično vzljubiš in opaziš svojo zunanjo lepoto,'' je zaključila.