Zaradi maminega raka na dojki postala anksiozna s paničnimi napadi

Ko je bila mamaRite Ore, Vera, stara 39 let, so ji leta 2005 diagnosticirali raka na dojki, saj je začutila neobičajno bolečino. Z mamogramom so ji odkrili, da je v zgodnjem stadiju bolezni, sicer pa je psihiatrinja, ki se je takoj začela zdraviti, šla na radioterapijo, imela mastektomijo in kemoterapijo.

V intervjuju za The Times pa je povedala, kako je z boleznijo seznanila hčerko Rito, ki je takrat imela 15 let.

"Rita je precej bolj občutljiva, obiskovala je gledališko šolo Sylvie Young, bila uporniška, špricala šolo dva tedna, saj je bil to njen pobeg. Kasneje sem izvedela, da se ji je bilo težko soočiti z mano zaradi moje diagnoze in zdravljenja. Vse se je zgodilo hitro in tudi sama nisem bila pripravljena, da o tem govorim. Postala je anksiozna in ima včasih panične napade. Vedno jo spomnim, da vzame aspirin pred dolgimi leti. A resna bolezen v družini ti da drugačno perspektivo o življenju. Denar ali status me ne ganejo, pomembno je zdravje in družina," je razložila.