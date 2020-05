Zaradi napačne interpretacije posnetka Michaelu Bubléju grozijo s smrtjo

Aprila je na spletu zaokrožil posnetek pevca Michaela Bubléja in njegove soproge Luisane Lopilato, ki je med oboževalci vzbudil zaskrbljenost, saj so dobili vtis, da pevec s svojo ženo ravna preveč grobo. Čeprav je njun menedžer dejal, da "kdor jih vsak dan spremlja na Facebooku, ve, da sta predana drug drugemu in njuno razmerje temelji na ljubezni", nekateri še vedno verjamejo, da je Michael nasilen in z grožnjami posegajo v njun odnos.

Pred kratkim je bila Luisana gostja v eni od argentisnkih pogovornih oddaj, kjer je govorila, kako situacija vpliva na njihovo družino. Razkrila je, da so Michaelu zaradi tega grozili s smrtjo. "Od ljudi sva prejela veliko ljubezni, a ne bi verjeli, koliko ljudi mi je poslalo fotografije orožja, ob katerih so zapisali, da bodo Mika ubili, ko bo prišel v Argentino. Prejela sem tudi fotografije, na katerih se ljudje smejijo, v roki pa imajo nož in poleg pripis, da mu bodo odrezali prste. Dejali so tudi, da mu bodo nastavili bombo ali pa ga pretepli," je delila zaskrbljena Luisana, poroča E! News.

"Zaradi tega sem se zelo prestrašila in se bojim še danes," je dodala, nato pa nadaljevala: "Ni prijetno dobivati smrtne grožnje. Bilo jih je res veliko. Sicer je bilo več pozitivnih, a me skrbi za mojo družino. Tudi Miku ni lahko."