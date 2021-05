Zaradi napada na snemalca izdan nalog za aretacijo Marilyna Mansona

V zvezni državi New Hampshire so organi pregona izdali nalog za aretacijo Marilyna Mansona zaradi domnevnega napada na snemalca v zunanjem amfiteatru v kraju Gilford, kjer je imel pevec leta 2019 nastop.

Da so izdali nalog za aretacijo, je gilfordska policija objavila kar na Facebooku, kjer je dodana tudi pevčeva fotografija. Povedali so, da so pevec, njegov agent in njegov odvetnik z nalogom seznanjeni že nekaj časa.

A 52-letnik ni pokazal zanimanja za sodelovanje in se za zdaj še ni vrnil v New Hampshire, da bi odgovoril na obtožbe, ki ga pestijo, in da bi se branil, so še povedali pristojni organi.

Novica, je Marilyn napadel snemalca, je odjeknila, potem ko so mediji že več tednov poročali o grozovitih podrobnostih pevčevega spolnega zlorabljanja deklet, s katerimi se je zapletel. Med njimi sta tudi igralka Evan Rachel Wood in Esme Bianco. Obe sta ga obtožili spolnega, fizičnega in psihičnega nasilja.

Zaradi obtožb zoper Mansona je založba, s katero je sodeloval dolga leta, prekinila pogodbo o sodelovanju, poleg tega pa je pevec ostal brez vloge v televizijski seriji, v kateri je imel manjšo vlogo. Glasbenik se je po mnogih obtožbah javil in povedal, da do deklet ni bil nasilen in da so njihove izjave "grozno izkrivljanje resničnosti".