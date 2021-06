Zaradi napada s kovinskim stolom aretirali igralca Andyja Dicka

Radijska voditeljica Elisa Jordana je na svojem Youtube kanalu komentirala najnovejšo novico o zaročencu Andyju Dicku , ki je doma napadel svojega prijatelja Lucasa . Tega naj bi napadel s kovinskim stolom. Napad je za Page Six potrdila tudi losangeleška policija. "Lahko bi ga ubil," je o napadu povedala Elisa. Povedala je tudi, da so Lucasa po napadu odpeljali v bolnišnico zaradi hudih poškodb glave. "Videla sem fotografije in videe. Ni videti dobro," je še povedala.

Policija je za omenjeni portal potrdila tudi, da so Andyja aretirali 26. junija in da trenutno še čaka na sojenje. Igralec se lahko zaporni kazni trenutno izogne tudi s plačilom varščine, ki znaša 41 tisoč evrov.

Jordana je v svojem videu povedala tudi, da je Andy stari znanec policije, saj naj bi imel že vrsto težav z zakonom. Že več let naj bi bil zelo agresiven, predvsem ko popije preveč alkohola. "Njegovo stanje se je vedno bolj slabšalo. Vsak dan je bilo nekaj. In obstajali so znaki, da se obeta nekaj groznega," je povedala radijska voditeljica, ki je sicer Dickova zaročenka.

Povedala je tudi, da je nekoč bila v restavraciji z njim in da se je igralec v opitem stanju odločil, da potrebuje nekaj stvari iz lokala, kjer so večerjali. "Ukradel je pribor, vinski kozarec, nekaj krožnikov in natakarico prosil za vrečko, da bo vse skupaj lahko nesel domov. Poleg tega pa je z osebjem uporabljal neprimeren jezik ter eni od zaposlenih celo razlagal, kaj vse bi ji rad počel, da bi rad občeval z njo in jo nadlegoval cel večer."

"Takšne stvari se ne zgodijo čez noč. Večkrat je že pokazal znake, ki so kazali na njegovo slabšanje. Ko sem slišala, da je v zaporu, nisem bila niti malo presenečena," je povedala in dodala, da je vesela, da je v priporu, saj je samo tam varen: "Če ne bi bil tam, bi nas skrbelo, da bo umrl, če se mu bo kaj zgodilo."