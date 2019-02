Zaradi napadov izbrisala uporabniški račun na Twitterju

Vse je kazalo, da je glasbenicaDemi Lovato najhujše obdobje svojega življenja pustila za seboj. Potem, ko je uspešno prestala postopek rehabilitacije in se podala na pot brez alkohola ter prepovedanih substanc, je opustila svojo nekdanjo družbo in začela čas preživljati z ljudmi, ki so stremeli k boljšemu življenjskemu slogu. Družbo ji je pogosto delal modni oblikovalec Henry Levy, ki je bil tudi sam pred leti v podobni stiski kot Demi, prijateljstvo med njima pa je kmalu preraslo v ljubezen. Poročali smo že, da so ju tuji fotografi večkrat ujeli skupaj, medtem ko sta se poljubljala in držala za roki. Šest mesecev treznosti je 26-letna glasbenica okronala z novo tetovažo vrtnice, ki simbolizira človekov razvoj in duhovne dosežke. Ob dolgotrajnem zdravljenju, ki je od nje zahtevalo močno voljo in podporo bližnjih ter širše javnosti, so ji številni uporabniki družbenih omrežij pošiljali sporočila in komentirali njene objave s pozitivnimi sporočili ter jo ob tem bodrili, naj se nikar ne preda.

Pred dnevi pa je zaradi Demi ponovno završalo na Twitterju – tokrat v negativnem smislu. Glasbenica se je namreč javno pošalila, njena šala pa je bila s strani večine pospremljena s kritiko, da je bila neprimerna in neokusna. V Združenih državah je namreč odjeknila vest, da so na centru za priseljence zaradi pretečenega vizuma pridržali 26-letnega glasbenika 21 Savage, katerega pravo ime je Sha Yaa Bin Abraham-Joseph. Njegovo pridržanje je hitro postalo glavna tema na družbenih omrežjih, nastalo pa je tudi nekaj zabavnih fotografij s šaljivim prizvokom. Lovatova je na svojem profilu tvitnila: ''Najljubši del celotnega Super Bowla so bile zabavne slike o 21 Savage.''