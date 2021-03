Zaradi navedb v intervjuju v palači potekajo urgentni sestanki

Na kriznih sestankih naj bi bili prisotni starejši pripadniki modre krvi, tema pogovora pa je odmevni intervju, med katerim sta Meghan in Harry voditeljici Oprah zaupala nekaj še neznanih dejstev iz časa prebivanja na dvoru. Del nujnih sestankovanj so zagotovo tudi ukrepi, ki sledijo, čeprav Buckinghamska palača v podajanju uradnih izjav in odzivov ne bo hitela.

Svetovna javnost po intervjuju, ki je dvignil ogromno prahu, nestrpno pričakuje odziv Buckinghamske palače. Meghan in princHarrysta v pogovoru z Oprah razkrila nekaj presenetljivih dejstev, ki kar kličejo po uradni izjavi predstavnikov kraljeve družine. Čeprav kraljeva palača v podajanju izjave za javnost najverjetneje ne bo brezglavo hitela, pa je odziv v kratkem vsekakor pričakovan.

Harry in Meghan sta v pogovoru z legendarno voditeljico spregovorila o rasizmu, o duševnem zdravju, o medijih in kraljevi družini. Meghan je med drugim podala tudi šokantno priznanje o tem, da so jo med prvo nosečnostjo pogosto spremljala vprašanja o polti še nerojenega otroka, ki so razkrivala določeno stopnjo zaskrbljenosti glede temnejše barve dojenčkove kože. Vojvodinja Susseška je priznala tudi, da so jo med nosečnostjo obdajale najtemačnejše misli. Spogledovala naj bi se tudi s samomorom in samopoškodovanjem.

icon-expand Meghan Markle in princ Harry med intervjujem z Oprah. FOTO: Profimedia

Medtem ko je Joe Bidenprek predstavnice za javnost sporočil, da podpira vse, ki so pripravljeni spregovoriti o težavah z mentalnim zdravjem, ter da sta Harry in Meghan osebi, ki sta "spregovorili o svojem zasebnem življenju in svojih težavah," pa je Kate Green, poslanka parlamenta Združenega kraljestva, njune izjave označila za resnično "boleče in šokantne."

Za enega od britanskih medijev je o spornih navedbah dejala: "Glede na trditve o rasizmu pričakujem, da se palača odzove s polno resnostjo in zadeve popolnoma razišče." Tudi njen stanovski kolega Keir Starmer je dodal, da je treba tovrstne izjave"vzeti zelo resno."

icon-expand Boris Johnson izjav Harryja in Meghan ne želi komentirati. FOTO: Profimedia

Predsednik vladeBoris Johnson je komentar na temo intervjuja zavrnil, vendar vseeno dodal "da je kraljico in njeno povezovalno vlogo občudoval že od nekdaj." Izjavil je tudi, da je za moškega na njegovem položaju ključno, da je glede zadev, ki se tičejo kraljeve družine, tiho. To je bil hkrati njegov odgovor na vprašanje o tem, ali meni, da so člani kraljeve družine rasisti. Harry je v pogovoru z Oprah ob tej temi sicer javno razjasnil, da opazka glede barve kože ni prišla s strani njegovih starih staršev, torej kraljiceElizabetein princa Filipa.