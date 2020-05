Po smrti v letalski nesreči na družbenih omrežjih napadli pakistanski model

Računi 28-letnega pakistanskega modela Zare Abid na družbenih omrežjih so bili deaktivirani po tem, ko so se pod objavami pojavili številni komentarji ljudi, ki so jo obtoževali, da je živela nemoralno . Zara je bila ena izmed 97 žrtev letalske nesreče, ki se je v petek zgodila na poti iz Lahoreja na vzhodu Pakistana v mesto Karači na jugu države. Preživeli sta dve osebi, ker pa je letalo strmoglavilo na gosto predeljen mesta, je pri tem poškodovalo 19 stavb in štiri ljudi na tleh.

Prvotno poročanje pakistanskih medijev je sicer bilo, da je 28-letnica nesrečo preživela, zato je njen brat ljudi prosil, naj nehajo širiti lažne novice. Ni jasno, kdo je zaprl njene račune na Instagramu, Twitterju in Facebooku.

V konzervativni pakistanski družbi od žensk pričakujejo skromnost, tiste, ki živijo na očeh javnosti, pa so pogosto tarča moralne policije na družbenih medijih. Ko se je razširila vest, da je tudi Zara med žrtvami, se je pod njenimi objavami pojavilo več sto komentarjev, v katerih so posamezniki pod vprašaj postavljali njeno predanost veri. Mnogi so ob tem dodali, da bo v posmrtnem življenju kaznovana za svoje izbire in način življenja. Nekateri so tudi objavili njene fotografije, v katerih nosi oblačila, ki v državi veljajo za drzne in razkrivajoče.

Eden izmed uporabnikov je ob tem zapisal, da Alahu niso všeč ženske, ki kažejo dele svojega telesa in da so nebesa samo za "čiste in nedotaknjene" posameznike. Tudi vplivne ženske so v Pakistanu lahko tarče groženj s posilstvom in smrtjo v imenu morale ter pobožnosti.