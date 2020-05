Zaradi neznane krvne bolezni umrla 54-letna režiserka Lynn Shelton

Režiserka Lynn Shelton je bila znana kot vodilna osebnost neodvisne filmske scene in cenjena televizijska režiserka, ki se je podpisala pod mnoge epizode različnih serij. Med te spadajo Glow , Oglaševalci (Mad Men) , Master of None , Fresh Off the Boat , The Morning Show , med najbolj sveže pa spada Little Everywhere , kjer je zaigrala tudi zvezdnica Reese Witherspoon . Njen zadnji film Sword of Trust je luč sveta ugledal 2019, v njem pa je zaigral tudi igralec in komik Marc Maron , s katerim je bila Sheltonova v razmerju. Z njim naj bi tudi sodelovala pri scenariju za njen naslednji film.

Njeno delo so pogosto zaznamovali ženski liki, ki so se izogibali družbenim normam, na primer Keira Knightley v filmu Večna najstnica (Laggies) in Edie Falco v Outside In. Mnogim pa je sicer najbolj znana po režiranju filma Sestra tvoje sestre (Your Sister's Sister).

Na Twitterju se ji je poklonil igralec Mark Duplass, ki je zaigral v številnih njenih filmih: "Izgubili smo drago prijateljico Lynn Shelton. Skupaj sva naredila mnogo stvari. Želim si, da bi jih še več. Njena brezmejna ustvarjalna energija in nalezljiv duh sta bila brez primere. Izboljšala me je. Sprli smo se, se pobotali, se smejali in podpirali drug drugega. Kot družina. Kako globoka izguba."