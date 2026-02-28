Naslovnica
Tuja scena

Zaradi nezvestega partnerja in strtega srca v celibatu že 43 let

28. 02. 2026

Avtor:
E.K.
Tim Gunn

Priljubljeni ameriški televizijski voditelj Tim Gunn je v podkastu razkril, da je zaradi nezvestobe nekdanjega partnerja v celibatu že 43 let. Travmatična izkušnja ga je odvrnila od nadaljnjih intimnih odnosov, kljub negativnim testom na HIV, katere je zaradi strahu redno opravljal desetletje.

Priljubljeni ameriški televizijski voditelj Tim Gunn je razkril, da je zaradi nezvestega bivšega partnerja že 43 let v celibatu. "V Washingtonu sem imel zelo resno, devetletno razmerje in to osebo sem imel zelo rad ter bi zanjo storil vse. In še vedno se spominjam noči, ko se je vse končalo," je 72-letnik povedal v epizodi podkasta Chelsea Handler in dejal, da mu je bivši partner med gledanjem televizije povedal, da ne želi biti več z njim.

Tim Gunn
Tim Gunn
FOTO: Profimedia

"Imel sem svoje stanovanje, vendar sem že leta živel z njim, zato sem odšel," je dejal in dodal: "Odpeljal sem se do svojega stanovanja na Rock Creek Parkway in moral sem se ustaviti, ker sem hiperventiliral. Bil sem ves iz sebe."

Gunn je povedal, da je bil njegov nekdanji partner tudi njegov sodelavec, zato je vedel, da se bosta morala videvati. "Ena od stvari, ki mi jih je povedal tisto noč, je bila, da je spal s skoraj vsem, kar je šlo mimo," je pojasnil in zatrdil: "Bil je edina oseba, s katero sem kdaj koli bil."

Zaradi nezvestobe partnerja se je zvezdnik nato vsakih šest mesecev naslednjih deset let testiral na HIV. "In na srečo sem bil negativen," je priznal in dejal, da se je zaradi travm vsako njegovo nadaljnje zbliževanje s potencialnim partnerjem zatrlo v kali. Kot pravi, je vsakič, ko je prišlo do česa bolj resnega, zaradi vseh spominov in bolečine izgubil željo po nadaljevanju odnosa.

Razlagalnik

Tim Gunn je ameriška televizijska osebnost, igralec, pisatelj in modni strokovnjak. Najbolj je znan kot voditelj in mentor v modni resničnostni seriji 'Project Runway' (Odrska moda), kjer je pomagal mladim modnim oblikovalcem pri njihovih karierah. Njegov prepoznavni slog, umirjenost in konstruktivne povratne informacije so mu prinesle široko priljubljenost.

Celibat je stanje, v katerem posameznik zavestno ne vstopa v zakonsko zvezo ali spolne odnose. V nekaterih verskih tradicijah, kot je rimskokatoliška duhovščina, je celibat obvezen za duhovnike. V širšem smislu pa se lahko nanaša tudi na osebno odločitev posameznika, da se vzdrži spolnih odnosov iz različnih osebnih, verskih ali zdravstvenih razlogov, kot je razvidno iz primera Tima Gunna.

Podkast (angleško podcast) je digitalna avdio ali video serija, ki si jo lahko uporabniki prenesejo ali pretakajo prek interneta. Podkasti so podobni radijskim oddajam, vendar imajo prednost, da jih lahko poslušalci poslušajo kadarkoli in kjerkoli, pogosto pa so tematsko zelo specifični in pokrivajo širok spekter tem od novic, zabave, izobraževanja do osebnih zgodb.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Tim Gunn celibat voditelj spolnost zveza

voyo
Portal
Borec
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
