Zaradi nezvestega partnerja in strtega srca v celibatu že 43 let

Priljubljeni ameriški televizijski voditelj Tim Gunn je razkril, da je zaradi nezvestega bivšega partnerja že 43 let v celibatu. "V Washingtonu sem imel zelo resno, devetletno razmerje in to osebo sem imel zelo rad ter bi zanjo storil vse. In še vedno se spominjam noči, ko se je vse končalo," je 72-letnik povedal v epizodi podkasta Chelsea Handler in dejal, da mu je bivši partner med gledanjem televizije povedal, da ne želi biti več z njim.

"Imel sem svoje stanovanje, vendar sem že leta živel z njim, zato sem odšel," je dejal in dodal: "Odpeljal sem se do svojega stanovanja na Rock Creek Parkway in moral sem se ustaviti, ker sem hiperventiliral. Bil sem ves iz sebe."

Gunn je povedal, da je bil njegov nekdanji partner tudi njegov sodelavec, zato je vedel, da se bosta morala videvati. "Ena od stvari, ki mi jih je povedal tisto noč, je bila, da je spal s skoraj vsem, kar je šlo mimo," je pojasnil in zatrdil: "Bil je edina oseba, s katero sem kdaj koli bil."

Zaradi nezvestobe partnerja se je zvezdnik nato vsakih šest mesecev naslednjih deset let testiral na HIV. "In na srečo sem bil negativen," je priznal in dejal, da se je zaradi travm vsako njegovo nadaljnje zbliževanje s potencialnim partnerjem zatrlo v kali. Kot pravi, je vsakič, ko je prišlo do česa bolj resnega, zaradi vseh spominov in bolečine izgubil željo po nadaljevanju odnosa.