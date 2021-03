Zaradi objavljenih fotografij Jessie J priznala, da ima novega fanta

Fotografi so v objektiv ujeli pevko Jessie J, ki je bila na zmenku s svojim novim fantom. Fotografije so hitro našle pot v medije, a kot kaže, zvezdnica nad njimi ni bila preveč navdušena, saj so jo fotografirali ravno, ko je v moški družbi obedovala. In ne samo to, v članku, za katerega je sicer dejala, da je lep, so zapisali, da je bila na kosilu z novim kolegom, kar seveda ne drži.

32-letna pevka se je nato oglasila na Instagramu in objavila kar nekaj skupnih fotografij svoje nove ljubezni in ga tako še uradno predstavila svetu. Njeno srce je osvojil plesalec in koreograf Max Pham Nguyen.