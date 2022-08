Zaradi obletnice Elvisove smrti večje število turistov v njegovem rojstnem kraju

Oboževalci so se poklonili pevcu Elvisu Presleyju ob 45. obletnici smrti z obiskom njegove rojstne hiše in muzeja v Tupelu, Misisipi, obisk pa je povečalo še zanimanje za njegov novi biografski film. Roy Turner je postal novi izvršni direktor rojstne hiše po tem, ko se je prejšnji vodja Dick Guyton upokojil. The Northeast Mississippi Daily Journal je poročal o Turnerjevem največjem izzivu – ponovno obuditi interes atrakcije po pandemiji in končno se je število obiskovalcev povečalo v primerjavi s prejšnjimi leti. "Resnično se je začelo že aprila in obisk se je še povečeval, še posebej z izidom novega filma," je povedal Turner.

Film Elvis Baza Luhrmanna je postal svetovna uspešnica in prišel ravno v pravem trenutku – kar 60 % obiskovalcev rojstne hiše je mednarodnih turistov. Vsako leto se veliko oboževalcev zbere v Memphisu, Tennessee, kjer se udeležijo dogodkov med "Elvisovim tednom", ko nastopi praznovanje njegovega življenja in kariere v času njegove obletnice smrti. Vrhunec dogodka so sveče ob Elvisovem domovanju Graceland, kjer je umrl 16. avgusta 1977. Tja oboževalci prinesejo svoje sveče in se sprehodijo po meditacijskem vrtu, kjer je Elvis pokopan skupaj s svojimi sorodniki. Tudi letos se je dogodka, ki je trajal od ponedeljka zvečer do torka zjutraj, udeležilo na tisoče oboževalcev.