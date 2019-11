Zaradi obsedenosti s korejskim zvezdnikom bi lahko ostal brez nosu

Oliver London , 29-letni oboževalec korejske glasbene skupine BTS je v svoji želji, da bi bil čimbolj podoben enemu od pevcev, Jiminu , prestal številne lepotne popravke. Tuji mediji ocenjujejo, da je za lepotne operacije doslej zapravil več kot 220.000 evrov. ''Mislim, da so vsi člani skupine BTS popolni, meni najljubši pa je Jimin. Če že ne morem biti z njim, lahko vsaj izgledam kot on,'' je dejal Oliver, ki kljub dosedanjim popravkom še vedno ni povsem zadovoljen z rezultatom operacij.

Ena od njegovih želja je bila imeti ''najmanjši korejski nos'' in čeprav so kirurgi uspeli zmanjšati obseg in velikost njegovega nosu, to za Londona še vedno ni bilo dovolj dobro. Z operacijami bi nadaljeval, če ga lepotni kirurgi ne bi opozorili, da lahko z vsako nadaljnjo operacijo nosu ogrozi svoje življenje. ''Čeprav si še tako močno želiš, manjšega nosu ne moreš imeti,'' mu je povedal priznani lepotni kirurg z Beverly Hillsa, dr. Nassif.