Zaradi obtožb o spolnih zlorabah aretirali zloglasnega R. Kellyja

Predstavnik ameriškega državnega tožilstva,Joseph Fitzpatrick,je v uradni izjavi za medije potrdil, da so aretirali zloglasnega glasbenika R. Kellyja. Otroška pornografija, omamljanje mladoletnic in oviranje preiskave so le tri izmed 13 do sedaj odprtih obtožnic, ki bremenijo zloglasnega r'n'b' glasbenika.

Zoper aretiranega 52-letnika je bilo podanih veliko različnih obtožb o spolnih zlorabah, med katerimi naj bi nekatere datirale celo v leto 1998. Glasbenik, ki je bil do sedaj že večkrat zaslišan, je na vsaki sodni obravnavi zanikal krivdo. Spomnimo, leta 2008 so ga v primeru obtožb o otroški pornografiji zaradi pomanjkanja dokazov spoznali za nedolžnega. Junija letos je Kelly vseh 11 obtožb o spolnih zlorabah mladoletnih deklet, starih med 13 in 16 let (te naj bi se zgodile v obdobju med majem 2009 in januarjem 2010), vztrajno zanikal. Če ga bo sodišče po tokratni aretaciji spoznalo za krivega vseh obtožb, mu grozi zaporna kazen v višini 30 let.

