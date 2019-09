Zaradi očetove bolezni večkrat prekine snemanje

40-letna zvezdnica portoriških in afrokubanskih koreninRosario Dawson, ki smo jo lahko videli v filmih, kot so Alexander, Sin City, Fire with Fire in Unforgettable, na VOYO pa jo lahko zasledite v filmihIgra z ognjem, Oskrbnik, Cesar Chavez, 10 let ter Ujetnica, trenutno snema serijo Briarpatch.

Med snemanjem si je vzela čas za kratek intervju, v katerem je pojasnila tudi, da ima zelo okrnjen urnik zaradi očetove bolezni. Greg Dawson, ki sicer ni njen biološki oče, toda posvojil jo je kmalu po rojstvu, je namreč zbolel za rakom: "Moj oče se bori z rakom, zato vsak drugi konec tedna odhitim s snemanja, da sem z njim med kemoterapijo," je zaupala novinarju.

Dodala je še, da občasno zaradi tega prekinejo snemanja, tako lahko skoči do očeta in z njim preživi vsaj nekaj časa.

Njena mati,Isabel, je zanosila že pri 16 letih. Še preden se je Rosario rodila, jo je biološki oče zapustil. Ko je bila Isabel noseča osem mesecev, je spoznala Grega, ki je po rojstvu deklico tudi uradno posvojil. Zvezdnica je večkrat poudarila, da je Greg njen edini pravi oče.