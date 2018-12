Zaradi odpovedi ledvic padla v globoko depresijo

Večina ljubiteljev serije Sodobna družina igralko Sarah Hyland pozna le kot muhasto najstnico Haley. A stran od kamer je zvezdnica bila bitko za življenje. Tako je 28-letnica v intervjuju za revijo Self priznala, da je za njo temačno obdobje. Zvezdnici so namreč že dvakrat presadili ledvico, prestala pa je več kot 16 operacij. Prvič ji je ledvico daroval oče, a po petih letih jo je telo začelo zavračati in znova je morala na operacijo, takrat ji je ledvico daroval brat.

Tako je lani znova pristala na operacijski mizi in zaradi tega je padla v depresijo. "Celo življenje sem bila nekomu v breme," je zaupala novinarju ter dodala, da je padla v depresijo ter razmišljala celo o samomoru. "Ko ti družinski član podari še eno možnost za življenje, a je nisem mogla pograbiti, se počutiš krivega, čeprav veš, da to ni tvoja krivda."

A kljub temačnemu obdobju je zvezdnica našla razlog, da gre naprej in kakor pravi, je zdaj srečna, ker ji je ljubezen družine pomagala iti skozi vse izzive. Hkrati pa je pozvala vse, ki se soočajo z zdravstvenimi težavami, naj ne obupajo. Poleg okvarjenih ledvic ima zvezdnica namreč tudi endometriozo (stanje, pri katerem tkivo, ki normalno tvori notranjo plast maternice (endometrij), raste tudi izven maternične votline) in hernijo.