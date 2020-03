'Zaradi odvisnosti sem zamudil štiri leta svojega življenja'

30-letni igralec Callum Turner je v nedavnem intervjuju za The Independent govoril o premagovanju zasvojenosti, svojem otroštvu in karieri. Pri 26 letih se je odločil, da bo spremenil svoje slabe navade in življenje na bolje.

"Včasih sem pokadil ogromno marihuane. Bil sem v depresiji in znašel sem se v veliki frustraciji, nisem vedel, kako naj se spoprijemam s takšnimi občutki. Predolgo sem bil prepuščen sam sebi in nisem iskal pomoči," pravi Callum Turner, 30-letni igralec, ki je med drugim igral v kriminalni seriji The Capture in v fantazijskem filmu Magične živali. V intervjuju zaThe Independent se je spomnil svoje mladosti med 18. in 26. letom. "Igral sem, snemal filme in vsak dan kadil marihuano. Sicer nisem nikoli tega počel na snemanju, a sem to storil takoj, ko sem prišel domov. Bil sem resnični odvisnik. Definitivno sem zamudil štiri leta svojega življenja." Zaradi sočutja in ljubezni do samega sebe in odločnosti, da spremeni in ne zamudi svojega življenja, se je Turner nato odločil, da bo spremenil svoje navade.

Callum Turner je priznal, da je bil odvisnik. FOTO: Profimedia

Nekaj besed je namenil tudi svoji vlogi v filmu Emma., ki temelji na romanu Jane Austen. Odigral je očarljivega Franka Churchhilla, imel pa je tudi posebne priprave, kako se vživeti v življenje 19. stoletja: "Imeli smo teden dni učenja. Izredno je pomembna hoja in samo premikanje, prav tako pa držanje skodelice za čaj. Prepovedano je uporabljati mezinec, to si moramo zapomniti." V smehu je še dodal, da večina njegovih prijateljev ne bo gledala nove drame Emma., so pa navdušeni nad serijoThe Capture. Komentiral je tudi svoje otroštvo, ki je bilo vse prej kot povsem običajno. Vzgojila ga je "briljantna ženska", ki je v osemdesetih letih delala kot promotorka nočnega kluba v Londonu."Odraščal sem v veliki skupnosti ljudi, na neki način je bilo to pleme. Moja mati pa je bila najstrožja med vsemi. To je res, ker sem moral biti doma do desetih. Bil sem nagajiv, ampak sem vedel, kaj je prav in kaj ne."

Callum Turner kot Frank Churchhill v filmu Emma. FOTO: Profimedia