Zaradi opitosti in motenja posesti aretirali raperja Travisa Scotta

Raperja Travisa Scotta so v Miamiju aretirali zaradi suma opitosti in motenja posesti, ki je sledilo prepiru na čolnu. Ameriškemu raperju so prostost odvzeli v noči na četrtek, kot je navedeno v poročilu o aretaciji policijske uprave Miami Beach, ki ga je pridobil BBC Newsbeat , je policija posredovala, ker so se ljudje na čolnu prepirali in pretepali.

33-letnika so pridržali pod pravim imenom Jacques Bermon Webster, kot je še zapisano v policijskem poročilu, so prejeli prijavo zaradi motenja miru na čolnu, ko so prispeli, pa so tam našli Scotta, ki kriči na ljudi, ki so bili na čolnu. Ko so se z njim skušali pogovoriti, so zaznali močan vonj po alkoholu, ga pozvali, naj zapusti privez, kar je sicer storil, med hojo vzvratno pa ves čas še naprej vpil na ljudi, ki so bili na čolnu.

Raper se je čez pet minut vrnil in se ponovno namenil proti plovilu, kar so mu policisti skušali preprečiti, nakar je postal razdražljiv, začel kričati in tako motiti okoliške prebivalce. Scott je po aretaciji priznal, da je pod vplivom alkohola, in dejal: "To je Miami."