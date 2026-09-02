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Tuja scena

Zaradi otrok princa Harryja staršem poslali opozorilna pisma

London, 02. 09. 2026 12.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Princ Harry in Meghan Markle

Vrnitev princa Harryja in njegove družine v Veliko Britanijo je sprožila številna ugibanja o tem, kje bosta šolanje nadaljevala Archie in Lilibet. Ena od elitnih zasebnih šol je starše že pozvala k spoštovanju zasebnosti medijsko izpostavljenih družin ter jih opozorila, naj brez dovoljenja ne fotografirajo ali snemajo drugih učencev. Kljub temu se zakonca naposled menda za omenjeno šolo nista odločila, saj naj bi se že od samega začetka spogledovala z več različnimi izobraževalnimi ustanovami.

Novica o selitvi princa Harryja v rodno Veliko Britanijo je v zadnjih dneh na otoku dvignila veliko prahu. Pred dnevi pa so bili presenečeni starši ene od tamkajšnjih zasebnih šol, za katero so sprva mislili, da jo bosta obiskovala princ Archie in princesa Lilibet. Prejeli so namreč opozorilo o novih, strožjih pravilih, povezanih z mladima članoma kraljeve družine.

Princ Harry močno varuje zasebnost svojih otrok
Princ Harry močno varuje zasebnost svojih otrok
FOTO: Profimedia

Kraljeva komentatorka Kinsey Schofield je za Page Six razkrila, da je vodstvo ene od šol v Cotswoldsu, prestižnem podeželskem območju, kjer sta vojvoda in vojvodinja Susseška iskala nov dom, stopilo v stik s starši in jih obvestilo o novih pravilih, ki se nanašajo na otroke iz medijsko izpostavljenih družin. "Sporočilo, poslano družinam, je v bistvu navajalo, da se lahko občasno šoli pridružijo družine, ki vzbujajo večje zanimanje javnosti ali medijev," je pojasnila. V pismu naj bi vodstvo šole poudarilo tudi, da želijo vsem otrokom zagotoviti varno, prijetno in zasebno šolsko okolje. Starše in skrbnike so ob tem opomnili, naj drugih otrok brez dovoljenja ne fotografirajo ali snemajo ter naj fotografij, informacij ali podrobnosti o učencih in njihovih družinah ne objavljajo na družbenih omrežjih.

Voditeljica podkasta Kinsey Schofield Unfiltered je od vira izvedela tudi, da naj bi se Harry in Meghan pred selitvijo čez lužo obrnila na več različnih šol. Page Six pa je potrdil, da se je zaradi varovanja zasebnosti odločil, da imena šole, ki je staršem poslala omenjeno pismo, ne bo razkril in ob tem zatrdil, da bosta Archie in Lilibet obiskovala drugo šolo in ne tiste, ki je staršem poslala predhodno obvestilo.

Harry in Meghan sta zadnjih šest let z otrokoma, sedemletnim Archiejem in petletno Lilibet, živela v kalifornijskem Montecitu, kamor sta se preselila po tem, ko sta opustila opravljanje uradnih dolžnosti kraljeve družine leta 2020.

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Par je javnost presenetil v začetku prejšnjega meseca, ko je v medijih odjeknila novica, da se nameravata za daljše obdobje preseliti nazaj v Anglijo. Viri so takrat za omenjeni medij povedali, da si brat prestolonaslednika želi, da bi njegova otroka živela bližje njegovemu očetu, kralju Karlu III., ki je leta 2024 razkril, da so mu diagnosticirali raka. Princ naj bi si prav tako želel, da njegova potomca stketa tesnejše vezi z drugimi člani kraljeve družine.

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