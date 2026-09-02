Zaradi otrok princa Harryja staršem poslali opozorilna pisma

Novica o selitvi princa Harryja v rodno Veliko Britanijo je v zadnjih dneh na otoku dvignila veliko prahu. Pred dnevi pa so bili presenečeni starši ene od tamkajšnjih zasebnih šol, za katero so sprva mislili, da jo bosta obiskovala princ Archie in princesa Lilibet . Prejeli so namreč opozorilo o novih, strožjih pravilih, povezanih z mladima članoma kraljeve družine.

Kraljeva komentatorka Kinsey Schofield je za Page Six razkrila, da je vodstvo ene od šol v Cotswoldsu, prestižnem podeželskem območju, kjer sta vojvoda in vojvodinja Susseška iskala nov dom, stopilo v stik s starši in jih obvestilo o novih pravilih, ki se nanašajo na otroke iz medijsko izpostavljenih družin. "Sporočilo, poslano družinam, je v bistvu navajalo, da se lahko občasno šoli pridružijo družine, ki vzbujajo večje zanimanje javnosti ali medijev," je pojasnila. V pismu naj bi vodstvo šole poudarilo tudi, da želijo vsem otrokom zagotoviti varno, prijetno in zasebno šolsko okolje. Starše in skrbnike so ob tem opomnili, naj drugih otrok brez dovoljenja ne fotografirajo ali snemajo ter naj fotografij, informacij ali podrobnosti o učencih in njihovih družinah ne objavljajo na družbenih omrežjih.

Voditeljica podkasta Kinsey Schofield Unfiltered je od vira izvedela tudi, da naj bi se Harry in Meghan pred selitvijo čez lužo obrnila na več različnih šol. Page Six pa je potrdil, da se je zaradi varovanja zasebnosti odločil, da imena šole, ki je staršem poslala omenjeno pismo, ne bo razkril in ob tem zatrdil, da bosta Archie in Lilibet obiskovala drugo šolo in ne tiste, ki je staršem poslala predhodno obvestilo.

Harry in Meghan sta zadnjih šest let z otrokoma, sedemletnim Archiejem in petletno Lilibet, živela v kalifornijskem Montecitu, kamor sta se preselila po tem, ko sta opustila opravljanje uradnih dolžnosti kraljeve družine leta 2020.