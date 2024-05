Zaradi padca pod prho umrl nekdanji basist skupine Train

Po novici o zvezdnikovi smrti so se oglasili številni oboževalci glasbenika, ki je od leta 1993 skupaj z Patom Monahanom, Robom Hotchkissom, Jimmyjem Staffordom in Scottom Underwoodom ustvarjal v skupini, znani po pesmih, kot so Drops of Jupiter (Tell Me), Calling All Angels in Hey, Soul Sister. Za svoje delo so leta 2002 prejeli dve nagradi grammy, Colin pa je skupino leta 2003 zapustil, saj se je boril z odvisnostjo oziroma z zlorabo substanc.