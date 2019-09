Zaradi pirotehnične eksplozije umrla španska plesalka

"Bili sta dve raketi. Ena je šla v pravo smer, druga pa je zadela plesalko v trebuh," je dejal eden od očividcev – na koncertu je bilo okoli tisoč obiskovalcev.

Že na licu mesta sta ji pomagala tako medicinska sestra in zdravnik, a vseeno so bile poškodbe prevelike. Odpeljali so jo v bolnišnico, toda kljub hitri pomoči je podlegla ranam.

Joana je bila glavna plesalka ter koreografinja zasedbe, v kateri je 15 članov. Podjetje, odgovorno za pirotehniko, je medijem že javilo, da je vzrok tehnične narave, iste naprave so pred dotičnim nastopom že uporabljali, in vse do zdaj težav ni bilo.