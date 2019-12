Zaradi pljučnega raka umrl igralec René Auberjonois

Pri starosti 79 let je umrl gledališki in filmski igralec René Auberjonois , ki je med drugim zaslovel po vlogah v televizijskem šovu Benson, v znanstvenofanstastični nanizanki Zvezdne steze: Deep Space Nine, komični seriji Zvezde na sodišču in filmski enačici serije M*A*S*H, v kateri je zaigral duhovnika Johna Patricka 'Daga Reda' Mulcahyja . Novico o njegovi smrti je potrdil njegov sin Remy Auberjonois , ki je za tuje medije povedal, da je njegov oče izgubil bitko z rakom pljuč.

René Auberjonois se je rodil 1. junija leta 1940 v New Yorku. Za svojo vlogo v broadwayskem muzikalu Coco (o življenju legendarne modne oblikovalke Coco Chanel) je leta 1970 prejel nagrado tony. V letih 1975, 1985 in 1990 je bil z enako nagrado nominiran tudi za vloge v muzikalih The Good Doctor, Big River inCity of Angels. Prejel je tudi dve nominaciji za nagrado emmy. Prvič je bil za omenjeno nagrado nominiran leta 1984 in sicer zaradi vloge v televizijski oddaji Benson, drugič pa leta 2001, ko je nastopil v vlogi sodnika v dramski seriji Praksa.

V znanstvenofantastični nanizanki Zvezdne steze: Deep Space Nine je upodobil lik Oda. Njegovi nekdanji soigralci iz omenjene serije so se po novici o njegovi smrti odzvali prek družbenih omrežij – George Takeije tako prek Twitterja delil zapis, v katerem je pokojnega igralca označil za''čudovitega, skrbnega in inteligentnega moškega'' ter dodal: ''Pogrešan bo. Ko bom pogledal v zvezde, bom mislil nate, prijatelj moj.''

Lepe besede pa je o pokojnem Auberjonoisu izrekel tudi njegov sin Remy, ki je povedal: ''Z mojo mamo je bil poročen 56 let. Bil je predan oče in dedek in imel je fantastičen smisel za humor.''